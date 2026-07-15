¿Por qué no juega Bukayo Saka en el Inglaterra vs Argentina por la semifinal del Mundial 2026?

La estrella de Arsenal y figura de la Selección de Inglaterra no comienza como titular.

Este miércoles 15 de julio de 2027 se define el finalista del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. Ya en la gran final espera la Selección de España. Para este Clásico del fútbol Mundial, el equipo inglés perdió a uno de sus mejores jugadores que no comienza como titular.

¿Por qué no juega Bukayo Saka en el Inglaterra vs Argentina?

Bukayo Saka no juega como titular en el partido de Inglaterra vs Argentina por decisión del entrenador. Saka ha pasado todo el Mundial con esta irregularidad y es que el extremo de Arsenal está al tope desde lo físico y viene jugando pocos encuentros como titular.

No obstante, Tuchel sorprende a todos y en lugar de darle minutos a Madueke, como lo vino haciendo todo el Mundial, decide que el titular sea Morgan Rogers. El jugador de Aston Villa se gana la titularidad en el partido más importante de Inglaterra en el torneo.

Saka es suplente ante Argentina. (Foto: GettyImages)

Así salen ambos equipos a jugar el partido de la semifinal del Mundial 2026:

La alineación de Inglaterra

Pickford

James

Stones

Guehi

Spence

Rice

Anderson

Rogers

Bellingham

Gordon

Kane

La alineación de Argentina

Dibu Martínez

Molina

Cuti

Licha Martínez

Tagliafico

Alexis

Enzo

Paredes

Simeone

Messi

Julián

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