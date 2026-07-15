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Mundial 2026

¿Por qué no juega Bukayo Saka en el Inglaterra vs Argentina por la semifinal del Mundial 2026?

La estrella de Arsenal y figura de la Selección de Inglaterra no comienza como titular.

Por qué no juega Bukayo Saka contra Argentina
© GettyImages/ Edit BVPor qué no juega Bukayo Saka contra Argentina

Este miércoles 15 de julio de 2027 se define el finalista del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. Ya en la gran final espera la Selección de España. Para este Clásico del fútbol Mundial, el equipo inglés perdió a uno de sus mejores jugadores que no comienza como titular.

¿Por qué no juega Bukayo Saka en el Inglaterra vs Argentina?

Bukayo Saka no juega como titular en el partido de Inglaterra vs Argentina por decisión del entrenador. Saka ha pasado todo el Mundial con esta irregularidad y es que el extremo de Arsenal está al tope desde lo físico y viene jugando pocos encuentros como titular.

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No obstante, Tuchel sorprende a todos y en lugar de darle minutos a Madueke, como lo vino haciendo todo el Mundial, decide que el titular sea Morgan Rogers. El jugador de Aston Villa se gana la titularidad en el partido más importante de Inglaterra en el torneo.

Saka es suplente ante Argentina. (Foto: GettyImages)

Saka es suplente ante Argentina. (Foto: GettyImages)

Así salen ambos equipos a jugar el partido de la semifinal del Mundial 2026:

La alineación de Inglaterra

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Inglaterra vs Argentina HOY: Las alineaciones confirmadas para la semifinal del Mundial 2026

  • Pickford
  • James
  • Stones
  • Guehi
  • Spence
  • Rice
  • Anderson
  • Rogers
  • Bellingham
  • Gordon
  • Kane

La alineación de Argentina

  • Dibu Martínez
  • Molina
  • Cuti
  • Licha Martínez
  • Tagliafico
  • Alexis
  • Enzo
  • Paredes
  • Simeone
  • Messi
  • Julián

Encuesta

¿Bukayo Saka será importante en el partido?

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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