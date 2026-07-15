Inglaterra vs Argentina HOY: Las alineaciones confirmadas para la semifinal del Mundial 2026

Este miércoles 15 de julio de 2026 se define el nuevo finalista de la Copa del Mundo y entre Inglaterra con Argentina también se juegan un clásico. Tanto Scaloni como Tuchel sorprenden a los aficionados con cambios en el esquema para el partido.

Las alineaciones de Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026

Así quedaron confirmadas las alineaciones de Inglaterra y Argentina para el Mundial 2026;

La alineación de Inglaterra

Pickford

James

Stones

Guehi

Spence

Rice

Anderson

Rogers

Bellingham

Gordon

Kane

La alineación de Argentina

Dibu Martínez

Molina

Cuti

Licha Martínez

Tagliafico

Alexis

Enzo

Paredes

Simeone

Messi

Julián

¿A qué hora comienza el partido entre Inglaterra y Argentina?

El partido entre Inglaterra y Argentina comenzará desde las 14H00 (CO-EC-PE) y 16H00 (ARG). El ganador de esta llave irá contra España en la final de la Copa del Mundo.

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En síntesis: