Inglaterra vs Argentina HOY: Las alineaciones confirmadas para la semifinal del Mundial 2026

Este miércoles 15 de julio de 2026 se define el nuevo finalista de la Copa del Mundo y entre Inglaterra con Argentina también se juegan un clásico. Tanto Scaloni como Tuchel sorprenden a los aficionados con cambios en el esquema para el partido.
Las alineaciones de Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026
Así quedaron confirmadas las alineaciones de Inglaterra y Argentina para el Mundial 2026;
La alineación de Inglaterra
- Pickford
- James
- Stones
- Guehi
- Spence
- Rice
- Anderson
- Rogers
- Bellingham
- Gordon
- Kane
La alineación de Argentina
- Dibu Martínez
- Molina
- Cuti
- Licha Martínez
- Tagliafico
- Alexis
- Enzo
- Paredes
- Simeone
- Messi
- Julián
¿Por qué Argentina jugará con camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026?
¿A qué hora comienza el partido entre Inglaterra y Argentina?
El partido entre Inglaterra y Argentina comenzará desde las 14H00 (CO-EC-PE) y 16H00 (ARG). El ganador de esta llave irá contra España en la final de la Copa del Mundo.
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En síntesis:
- Inglaterra y Argentina definen este miércoles 15 de julio al segundo finalista del mundial.
- Los técnicos Scaloni y Tuchel confirmaron cambios en sus alineaciones para el partido.
- El encuentro comenzará a las 14H00 de Ecuador y a las 16H00 de Argentina.