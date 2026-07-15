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Mundial 2026

Inglaterra vs Argentina HOY: Las alineaciones confirmadas para la semifinal del Mundial 2026

Las alineaciones confirmadas para la semifinal del Mundial 2026.

Alineaciones del partido entre Argentina e Inglaterra
© GettyImages/ Edit BVAlineaciones del partido entre Argentina e Inglaterra

Este miércoles 15 de julio de 2026 se define el nuevo finalista de la Copa del Mundo y entre Inglaterra con Argentina también se juegan un clásico. Tanto Scaloni como Tuchel sorprenden a los aficionados con cambios en el esquema para el partido.

Las alineaciones de Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026

Así quedaron confirmadas las alineaciones de Inglaterra y Argentina para el Mundial 2026;

La alineación de Inglaterra

  • Pickford
  • James
  • Stones
  • Guehi
  • Spence
  • Rice
  • Anderson
  • Rogers
  • Bellingham
  • Gordon
  • Kane
+ Seguinos en

La alineación de Argentina

  • Dibu Martínez
  • Molina
  • Cuti
  • Licha Martínez
  • Tagliafico
  • Alexis
  • Enzo
  • Paredes
  • Simeone
  • Messi
  • Julián
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¿Por qué Argentina jugará con camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026?

¿A qué hora comienza el partido entre Inglaterra y Argentina?

El partido entre Inglaterra y Argentina comenzará desde las 14H00 (CO-EC-PE) y 16H00 (ARG). El ganador de esta llave irá contra España en la final de la Copa del Mundo.

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En síntesis:

  • Inglaterra y Argentina definen este miércoles 15 de julio al segundo finalista del mundial.
  • Los técnicos Scaloni y Tuchel confirmaron cambios en sus alineaciones para el partido.
  • El encuentro comenzará a las 14H00 de Ecuador y a las 16H00 de Argentina.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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