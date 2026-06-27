Por qué no juega Daniel Muñoz en el Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial 2026

Colombia confirmó su alineación para el duelo de hoy ante Portugal y sorprende en demasía la ausencia de Daniel Muñoz. Veamos el motivo de esta decisión de Néstor Lorenzo.

Colombia ultima detalles para el decisivo encuentro frente a Portugal por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. Si bien ambas selecciones están clasificadas a los dieciseisavos del campeonato, el primer puesto de la zona se mantiene en disputa y es clave. Ahora, de acuerdo a los equipos titulares, es el cuadro sudamericano que genera tendencia por la ausencia de Daniel Muñoz.

Fuente: Getty Images.

Daniel Muñoz, una de las figuras más importantes de Colombia en este Mundial 2026 ya que anotó frente Uzbekistán y y RD Congo, no será parte del equipo titular dentro de las planificaciones de Néstor Lorenzo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo concreto en estos momentos es que no se trata de una lesión ni nada por el estilo, simplemente se debe a una rotación en ciertas posiciones de la cancha.

El entrenador Néstor Lorenzo tomó la decisión de alinear a Santiago Arias como el lateral derecho titular para el partido de esta noche ante Portugal, lo cual sin duda alguna es un panorama que deberá aprovechar al máximo para darle pelea a la figura de Daniel Muñoz. El asunto no va más allá de una opción técnica, así que todos los hinchas colombianos pueden estar tranquilos que no hay lesión.

Alineaciones confirmadas de Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial 2026

Colombia | Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal | Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rubén Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Joao Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

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¿A qué hora juegan Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial 2026?

16:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:30 | España (28/06)

¿Dónde ver Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial 2026?

Colombia | DSports, DGO, RCN Televisión, Caracol Play, Disney+, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia

Perú | DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+, Paramount+ y TV360

Argentina | DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Flow Sports

Ecuador | DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Paraguay | Unicanal

Uruguay | DSports, DGO, Disney+, AUF TV, Canal 5 y Paramount+

Venezuela | DSports, DGO, Disney+ e Inter

México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y VIX

Estados Unidos | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

DATOS CLAVES

Daniel Muñoz , figura y goleador de Colombia en el torneo, no será titular frente a Portugal debido a una rotación decidida por el técnico Néstor Lorenzo , descartando cualquier tipo de lesión.

, figura y goleador de en el torneo, no será titular frente a debido a una rotación decidida por el técnico , descartando cualquier tipo de lesión. Santiago Arias tomará su lugar en el lateral derecho desde el inicio del encuentro, donde ambas selecciones definirán el primer puesto del Grupo K del Mundial 2026 .

tomará su lugar en el lateral derecho desde el inicio del encuentro, donde ambas selecciones definirán el primer puesto del del . El esperado partido comenzará a las 18:30 horas (horario oficial para Colombia, Perú y Ecuador).