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Mundial 2026

Colombia vs. Portugal: Sigue EN VIVO el minuto a minuto por el Mundial 2026

La Selección Colombia y Portugal se juegan sus cartas en el Grupo K del Mundial 2026. Sigue nuestro relato EN VIVO...

Colombia y Portugal se ven cara a cara en el Mundial 2026.
© ChatGPTColombia y Portugal se ven cara a cara en el Mundial 2026.

La Selección Colombia y Portugal cierran su participación en el Grupo K del Mundial 2026 en uno de los partidos más electrizantes de la fase de grupos. La ‘Tricolor’ llega con la gran chance de terminar como líder de su zona en el camino hacia los dieciseisavos de final.

En el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo y la ‘Selecao’ de Cristiano Ronaldo llegan persiguiendo los mismos objetivos. A Colombia le bastará un empate o un triunfo para asegurar la primera plaza, mientras que los lusos están obligados a ganar para adjudicarse el grupo.

El ganador del Grupo K se enfrentará a uno de los mejores terceros en la clasificación, mientras que el escolta se medirá ante el segundo del Grupo L. A la misma hora, RD Congo y Uzbekistán también cerrarán su participación en la zona.

Sigue EN VIVO Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Portugal

  • Colombia | DSports, DGO, RCN Televisión, Caracol Play, Disney+, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia
  • Perú | DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+, Paramount+ y TV360
  • Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+.
  • Argentina | DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Flow Sports
  • Ecuador | DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
  • Paraguay | Unicanal
  • Uruguay | DSports, DGO, Disney+, AUF TV, Canal 5 y Paramount+
  • Venezuela | DSports, DGO, Disney+ e Inter
  • México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y VIX
  • Estados Unidos | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

¡EL ONCE TITULAR DE PORTUGAL!

El 11 de la Selecao: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rubén Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes; Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

¡FORMACIÓN TITULAR DE COLOMBIA!

El once titular de la Tricolor será con Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Déiver Machado; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez (C), Luis Diaz y Jhon Córdoba.

¡Ambientazo en el Hard Rock Stadium!

La afición colombiana ya se hace sentir con fuerza en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens (Getty Images).

La afición colombiana ya se hace sentir con fuerza en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens (Getty Images).

A qué hora juega Colombia vs. Portugal

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 17:30 horas.
  • Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 18:30 horas.
  • Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 19:30 horas.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas.
  • España: 01:30 horas.

¡Arrancamos la previa de Colombia vs. Portugal!

Bienvenidos amigos y amigas de Bolavip. Comenzamos el relato minuto a minuto del trascendental duelo por el Grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal. La Tricolor necesita un empate o un triunfo para quedar como líder del grupo a los dieciseisavos de final.

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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