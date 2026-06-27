Colombia vs. Portugal: Sigue EN VIVO el minuto a minuto por el Mundial 2026

La Selección Colombia y Portugal se juegan sus cartas en el Grupo K del Mundial 2026. Sigue nuestro relato EN VIVO...

La Selección Colombia y Portugal cierran su participación en el Grupo K del Mundial 2026 en uno de los partidos más electrizantes de la fase de grupos. La ‘Tricolor’ llega con la gran chance de terminar como líder de su zona en el camino hacia los dieciseisavos de final.

En el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo y la ‘Selecao’ de Cristiano Ronaldo llegan persiguiendo los mismos objetivos. A Colombia le bastará un empate o un triunfo para asegurar la primera plaza, mientras que los lusos están obligados a ganar para adjudicarse el grupo.

El ganador del Grupo K se enfrentará a uno de los mejores terceros en la clasificación, mientras que el escolta se medirá ante el segundo del Grupo L. A la misma hora, RD Congo y Uzbekistán también cerrarán su participación en la zona.

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