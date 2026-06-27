¿Quién es el árbitro del partido de Colombia vs Portugal en el Mundial 2026?

Colombia y Portugal definen al puntero del grupo K en el cierre de la fecha 3 del Mundial 2026.

Este sábado 27 de junio de 2026 se define el puntero del grupo K entre Colombia y Portugal. Ambos equipos llegan a esta fecha buscando ese primer lugar de la zona que les permita tener un día más de descanso para jugar los 16avos de final en esta Copa del Mundo. La FIFA también decidió quién será el árbitro.

¿Quién es el árbitro del partido de Colombia vs Portugal?

La FIFA confirmó hace poco que el árbitro encargado de pitar el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026 es Alireza Faghani. El representante de Australia será el encargado de llevar las riendas de este partido en el Mundial 2026.

Alireza Faghani es un árbitro que nació en Irán, pero que se naturalizó australiano, es más esa es la bandera que está defendiendo en este Mundial 2026. Este es su tercer mundial, después de haber pitado en las Copas del Mundo de 2018 y 2022. En 2025 pitó la final del Mundial de Clubes.

Alireza Faghani pita su tercera Copa del Mundo. (Foto: GettyImages)

En su carrera, Faghani ha dirigido más de 500 partidos, entre todas las competencias internacionales de Asia. En todo ese tiempo, el central registra 1.916 tarjetas amarillas y 99 cartulinas rojas.

¿A qué hora juegan Colombia vs Portugal?

El partido de Colombia contra Portugal comenzará desde las 18H30 (CO) de este sábado, 27 de junio de 2026. Es el último partido de la fase de grupos y después ambos equipos estarán jugando los 16avos.

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