El centrodelantero de la Selección Argentina arrancará el duelo ante Egipto desde el banco de suplentes ¿La razón?

Una de las grandes sorpresas en la formación de la Selección de Argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 será la ausencia de Lautaro Martínez en el once titular. El goleador del Inter de Milán arrancará el duelo ante los ‘Faraones’ desde el banco de suplentes por decisión de Lionel Scaloni.

De acuerdo con lo informado por la prensa argentina tras el último entrenamiento de la Albiceleste, el entrenador decidió realizar tres modificaciones respecto al equipo que sufrió para eliminar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. La más llamativa será el ingreso de Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez para acompañar a Lionel Messi en el frente de ataque.

Lautaro Martínez será reemplazado por Julián Álvarez ante Egipto (Photo by Luke Hales/Getty Images).

De esta manera, el delantero del Inter deberá esperar su oportunidad entre los relevos, pese a haber participado en los cuatro encuentros que disputó Argentina en el Mundial 2026. Hasta el momento, el nacido en Bahía Blanca registra un gol, convertido de penal frente a Jordania durante la fase de grupos.

Las otras dos variantes también apuntan a fortalecer el funcionamiento del equipo. Nicolás Tagliafico reemplazará a Facundo Medina en el lateral izquierdo, mientras que Leandro Paredes ingresará por Thiago Almada para reforzar el mediocampo y darle mayor equilibrio al conjunto argentino.

Con estas modificaciones, Argentina formará con: Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Publicidad

🏆 #FIFAWorldCup Amanecí con ganas de pegar el grito 🗣️



Sos la ilusión que me condena ❤️ pic.twitter.com/vFBVCqq0i7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 7, 2026

En resumen…