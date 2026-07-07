Argentina y Egipto se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 y el oráculo predictivo de la IA ya lanzó su pronóstico.

La Selección Argentina y la Selección de Egipto se enfrentarán este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste parte como favorita por el peso de su plantel y la jerarquía de sus figuras, aunque enfrente tendrá a una selección egipcia que ya demostró ser capaz de competir bajo presión.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llegó a esta instancia luego de superar con mucho sufrimiento a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. “Los Faraones”, por su parte, afrontan el compromiso con la confianza de haber eliminado a Australia en una dramática definición por penales.

Con un boleto a los cuartos en juego, el ganador del encuentro se enfrentará al vencedor de la llave entre Colombia y Suiza, en una fase del torneo donde el margen de error no existe.

Messi y Salah frente a frente en el Mundial 2026 (Getty Images).

Pese al favoritismo de la Albiceleste, en Bolavip decidimos preguntarle al oráculo predictivo de la Inteligencia Artificial que pronosticara el resultado exacto del choque entre ambas selecciones. La predicción fue tajante: “Considerando el desgaste físico de los faraones y el hambre de redención de la Albiceleste tras un rendimiento lleno de dudas en dieciseisavos, aquí tienes mi pronóstico exacto para el partido de hoy: Argentina 2-0 Egipto”.

Las razones de la IA para el triunfo de Argentina

Egipto plantará un camión atrás: Sabiendo el potencial argentino, los dirigidos por los africanos van a replicar el bloque bajo que les dio éxito ante Australia. Le cerrarán los caminos por el medio a Argentina, apostando todo a una contra mágica de Mohamed Salah.

Sabiendo el potencial argentino, los dirigidos por los africanos van a replicar el bloque bajo que les dio éxito ante Australia. Le cerrarán los caminos por el medio a Argentina, apostando todo a una contra mágica de Mohamed Salah. El factor paciencia y la ruptura: Argentina aprendió la lección contra Cabo Verde. No se va a desesperar. Con una circulación de balón más fluida comandada por Mac Allister y Enzo Fernández, el primer gol llegará de tanto insistir, probablemente rompiendo el candado cerca del final del primer tiempo con una genialidad de Lionel Messi o la contundencia de Lautaro Martínez.

Argentina aprendió la lección contra Cabo Verde. No se va a desesperar. Con una circulación de balón más fluida comandada por Mac Allister y Enzo Fernández, el primer gol llegará de tanto insistir, probablemente rompiendo el candado cerca del final del primer tiempo con una genialidad de Lionel Messi o la contundencia de Lautaro Martínez. Sentencia en el complemento: Con el marcador en contra, Egipto se verá obligado a adelantar líneas y dejar esos espacios que tanto le gustan a la Albiceleste. Argentina aprovechará una transición rápida en los últimos 20 minutos para clavar el 2-0 definitivo, dosificando energías y sellando su boleto a los cuartos de final.