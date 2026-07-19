Por qué no juega Lautaro Martínez en España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

Lautaro Martínez será uno de los grandes ausentes de la final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina. Descubre las razones del caso en la siguiente nota.

España y Argentina disputan la gran final del Mundial 2026, así que las evaluaciones futbolísticas empiezan a quedar de lado en estos momentos. Dentro de las confirmaciones de las alineaciones titulares, existe una llamativa sorpresa que tiene que ver con la ausencia de Lautaro Martínez, quien por cierto viene de ser el gran héroe de los albicelestes en el triunfo 2-1 ante Inglaterra.

¡¡ARGENTINA SE LO DA VUELTA A INGLATERRA!! GOOOOL DE ARGENTINA



Lautaro Martínez llegó al palo izquierdo a la perfección para meter la pelota que le puso Messi para el 2-1 ante Inglaterra. pic.twitter.com/19CwG0YmKB — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Sucede que Lautaro Martínez no será titular el día de hoy en la gran final del Mundial 2026 por una decisión netamente por parte de Lionel Scaloni. El goleador de Argentina no se encuentra lesionado ni tampoco sufre alguna dolencia física que no le permita arrancar, simplemente deberá esperar su oportunidad en el banco de los suplentes durante el encuentro.

Dicho esto, la posición de centro delantero titular en Argentina será ocupada por Julián Álvarez. El actual goleador de Atlético de Madrid representa ser la carta ofensiva más importante del vigente campeón del mundo, así que al lado de Lionel Messi espera romperla ante una España que claramente lo tiene muy bien estudiado para no darle ningún espacio durante la gran final de hoy.

Alineaciones confirmadas de España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

España | Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

Argentina | Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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