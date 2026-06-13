Por qué no juega Neymar Jr. en el Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026

Neymar Jr. será el gran ausente del partido entre Brasil vs. Marruecos. No estará ni en el banco de los suplentes, así que ahora veremos las razones de esta situación.

Brasil y Marruecos disputarán uno de los encuentros con mayor expectativa en esta primera ronda del Mundial 2026. Por la fecha 1 del Grupo C, el pentacampeón tiene su estreno en sociedad y lamentablemente para sus intereses no podrá contar con la máxima estrella. Estamos hablando de Neymar Jr., quien ni siquiera será opción de recambio el día de hoy para Carlo Ancelotti.

Neymar Jr. llegó con una lesión muscular de grado 2 en la pantorrilla (gemelo) a la convocatoria de Brasil. Es más, durante los últimos días no ha podido entrenar a la par del grupo de jugadores y ha estado realizando trabajos diferenciados frente al atento análisis del comando técnico. El tiempo aún se mantiene siendo clave en su recuperación y por ende es que no enfrentará a Marruecos.

Fue el propio Carlo Ancelotti quien el día de ayer en conferencia de prensa confirmó que recién la próxima semana espera que Neymar Jr. realice con total normalidad los entrenamientos pensando en los siguientes partidos de Brasil en el Grupo C del Mundial 2026. Es decir, el estreno del astro podría darse en el siguiente duelo ante Haití o en el peor de los casos frente a Escocia.

"CUANDO LLAMAMOS A NEYMAR NO FUE SÓLO POR SUS CUALIDADES TÉCNICAS, SI NO POR SU EXPERIENCIA" ✨🇧🇷



⏩ Carlo Ancelotti sobre la importancia del crack de Brasil en la delegación.



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¿Dónde se juega el partido entre Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?

El partido entre Brasil vs. Marruecos en el marco de la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026, el cual por cierto será el gran estreno de ambas selecciones en la competiciones, se desarrollará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, o también conocido popularmente como MetLife Stadium. Con una capacidad total de 82.500 personas, se espera un lleno total el día de hoy por la enorme expectativa que ya vienen generando los equipos desde bastantes días previos.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?

15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

16:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

17:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

18:00 | Bolivia, Venezuela, Chile y República Dominicana

19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (14/07)

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¿Dónde ver Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?

Sudamérica | Dsports, DGO, Paramount+, DAZN y DirecTV

Argentina | Telefe, MiTelefe.com, Amazon Prime Video, Claro 4K y Disney+ Premium

Chile | ChileVisión, ChileVisión Web y ChileVisión 4K

Colombia | Caracol TV, RCN TV, Canal RCN App, Win Sports, Win Play y Disney+ Premium

Perú | América Televisión, América TVGO y Disney+ Premium

Ecuador | Teleamazonas

Paraguay | GEN, Canal Trece, VS Sports YouTube y Disney+ Premium

Uruguay | Canal 5, Antel TV y Disney+ Premium

Bolivia | Unitel, Red Uno, Tigo Sports, Tigo Sports App, Entel TV Smart y Entel Gol

Venezuela | Televen

México | Azteca 7, Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Centroamérica | Tigo Sports y Tigo Sports App

Estados Unidos | Fox, Peacock, Fox One, Telemundo, Fox Sports 4K, Fubo Sports y Fox 4K

España | La 1 TVE, RTVE Play, La 2 Cat, DAZN, DAZN Mundial y Bar TV Mundial

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