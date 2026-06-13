Por qué no juega Neymar Jr. en el Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026

Brasil y Marruecos disputarán uno de los encuentros con mayor expectativa en esta primera ronda del Mundial 2026. Por la fecha 1 del Grupo C, el pentacampeón tiene su estreno en sociedad y lamentablemente para sus intereses no podrá contar con la máxima estrella. Estamos hablando de Neymar Jr., quien ni siquiera será opción de recambio el día de hoy para Carlo Ancelotti.
Neymar Jr. llegó con una lesión muscular de grado 2 en la pantorrilla (gemelo) a la convocatoria de Brasil. Es más, durante los últimos días no ha podido entrenar a la par del grupo de jugadores y ha estado realizando trabajos diferenciados frente al atento análisis del comando técnico. El tiempo aún se mantiene siendo clave en su recuperación y por ende es que no enfrentará a Marruecos.
Fue el propio Carlo Ancelotti quien el día de ayer en conferencia de prensa confirmó que recién la próxima semana espera que Neymar Jr. realice con total normalidad los entrenamientos pensando en los siguientes partidos de Brasil en el Grupo C del Mundial 2026. Es decir, el estreno del astro podría darse en el siguiente duelo ante Haití o en el peor de los casos frente a Escocia.
"CUANDO LLAMAMOS A NEYMAR NO FUE SÓLO POR SUS CUALIDADES TÉCNICAS, SI NO POR SU EXPERIENCIA" ✨🇧🇷— DSPORTS (@DSports) June 12, 2026
⏩ Carlo Ancelotti sobre la importancia del crack de Brasil en la delegación.
🎙️ #DSPORTSNoticiasLite#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qrVuHIGb3H
¿Dónde se juega el partido entre Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?
El partido entre Brasil vs. Marruecos en el marco de la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026, el cual por cierto será el gran estreno de ambas selecciones en la competiciones, se desarrollará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, o también conocido popularmente como MetLife Stadium. Con una capacidad total de 82.500 personas, se espera un lleno total el día de hoy por la enorme expectativa que ya vienen generando los equipos desde bastantes días previos.
¿A qué hora juegan Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?
Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026: canales de TV y streaming online
- 15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 16:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 17:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú
- 18:00 | Bolivia, Venezuela, Chile y República Dominicana
- 19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 01:00 | España (14/07)
¿Dónde ver Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?
- Sudamérica | Dsports, DGO, Paramount+, DAZN y DirecTV
- Argentina | Telefe, MiTelefe.com, Amazon Prime Video, Claro 4K y Disney+ Premium
- Chile | ChileVisión, ChileVisión Web y ChileVisión 4K
- Colombia | Caracol TV, RCN TV, Canal RCN App, Win Sports, Win Play y Disney+ Premium
- Perú | América Televisión, América TVGO y Disney+ Premium
- Ecuador | Teleamazonas
- Paraguay | GEN, Canal Trece, VS Sports YouTube y Disney+ Premium
- Uruguay | Canal 5, Antel TV y Disney+ Premium
- Bolivia | Unitel, Red Uno, Tigo Sports, Tigo Sports App, Entel TV Smart y Entel Gol
- Venezuela | Televen
- México | Azteca 7, Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Pase Mundial 2026 (ViX Premium)
- Centroamérica | Tigo Sports y Tigo Sports App
- Estados Unidos | Fox, Peacock, Fox One, Telemundo, Fox Sports 4K, Fubo Sports y Fox 4K
- España | La 1 TVE, RTVE Play, La 2 Cat, DAZN, DAZN Mundial y Bar TV Mundial
DATOS CLAVES
- Neymar Jr. será baja para el debut de Brasil ante Marruecos al estar lesionado.
- MetLife Stadium albergará este duelo válido por el Grupo C ante 82.500 espectadores.
- 17:00 horas es el horario oficial de este partido para Perú, Colombia y Ecuador.