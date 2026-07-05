Por qué no juega Raphinha en el Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026

Raphinha será uno de los grandes ausentes de Brasil para enfrentar a Noruega. Descubre qué fue lo que pasó y el motivo de la decisión de Carlo Ancelotti.

No queda nada para el gran partido que protagonizarán Brasil y Noruega por una de las llaves más esperadas de los octavos de final del Mundial 2026. De acuerdo a los intereses del equipo sudamericano, claramente estamos frente a una mala noticia si es que hablamos netamente de la ausencia de uno de sus mejores jugadores en ofensiva. Así es, nos referimos a Raphinha.

El extremo brasileño de 29 años no será de la partida el día de hoy en el duelo entre Brasil vs. Noruega. La decisión de Carlo Ancelotti se debe a que el delantero viene de una lesión muscular sufrida el 19 de junio cuando enfrentaron a Haití por una de las jornadas del Grupo C del Mundial 2026. Es más, recién hace unos días hizo fútbol junto a sus compañeros y está poniéndose a punto.

Fuente: Getty Images.

El aspecto físico es uno de los más importantes en una competencia de alta intensidad como es el Mundial 2026, así que por ende Brasil no quiere arriesgar y prefiere dejar a Raphinha en el banco de los suplentes como un recambio revulsivo que pueda ingresar en el segundo tiempo si es que lo requieren. En este caso, su lugar en el campo de juego será ocupado por Gabriel Martinelli.

Alineaciones confirmadas de Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026

Brasil | Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Vinicius Jr., Matehus Cunha, Gabriel Martinelli y Rayan. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega | Ørjan Håskjold Nyland; Kristoffer Vassbakk Ajer, David Møller Wolfe, Patrick Berg, Alexander Sørloth, Sander Berge, Erling Haaland, Martin Ødegaard, Torbjørn Heggem, Antonio Nusa y Julian Ryerson. DT: Ståle Solbakken.

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¿A qué hora juegan Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026?

Argentina | TyC Sports Argentina, Flow Sports, DSports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

México | ViX México

Paraguay | GEN, Trece, Unicanal

Perú | DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+

España | DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

Venezuela | DSports, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter

DATOS CLAVES

Raphinha será suplente por una lesión muscular sufrida el 19 de junio ante Haití .

será suplente por una lesión muscular sufrida el ante . Gabriel Martinelli reemplazará a Raphinha en la alineación titular de Brasil ante Noruega .

reemplazará a en la alineación titular de ante . 15:00 horas es el horario del partido para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.