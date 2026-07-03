¿Por qué se llama Vozinha? el origen del apodo del arquero de Cabo Verde que brilló en el Mundial 2026

El romance de Vozinha con el Mundial 2026 llegó a su fin tras la eliminación de la Selección de Cabo Verde a manos de la Selección de Argentina. A sus 40 años, el arquero se convirtió en una de las historias más entrañables del Mundial 2026: y es que no solo fue clave en la histórica campaña de los ‘Tiburones Azules’, sino que también conquistó a todos los aficionados del fútbol por la emotiva historia detrás del apodo con el que el mundo entero lo conoció.

Su verdadero nombre es Josimar Dias, pero desde niño todos lo llaman “Vozinha”, un sobrenombre que nació en la isla de São Vicente y que está profundamente ligado a las personas que marcaron su vida. “El origen de mi apodo viene de mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre era militar y mi madre siempre tuvo que trabajar. Así que siempre crecí con mis abuelos”, reveló el guardameta en declaraciones a la FIFA.

La emoción volvió a apoderarse de él tras el histórico debut mundialista de Cabo Verde, cuando su selección sorprendió al empatar frente a España. En medio de la alegría, Vozinha no pudo contener las lágrimas al recordar a quienes lo criaron: “He llorado porque crecí con mis abuelos y, desgraciadamente, no han podido estar aquí hoy”, confesó.

Vozinha fue la gran figura en la dura eliminación de Cabo Verde del Mundial 2026 (Getty Images).

El experimentado portero, valorado en 50.000 euros por Transfermarkt, también ha tenido una carrera fuera de lo común. Debutó como profesional recién a los 25 años y, dos décadas después, alcanzó el mayor escenario del fútbol mundial para convertirse en uno de los jugadores de mayor edad del torneo y en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo.

Vozinha llegó al Mundial 2026 en busca de una última oportunidad en el fútbol luego de finalizar su contrato con el Grupo Desportivo de Chaves, equipo de la segunda división de Portugal. Lo que parecía el cierre de su carrera terminó transformándose en el capítulo más inolvidable de su trayectoria: liderar a Cabo Verde en su primera participación mundialista y convertirse en uno de los personajes más queridos de la competición.