Vozinha, estrella y revelación del Mundial 2026, negocia ya con 3 equipos de Brasil

La estrella y una de las mejores historias del Mundial 2026 como Vozinha llama la atención de 3 equipos de Brasil que lo buscan para después de la Copa del Mundo.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, es la gran atracción del Mundial 2026. El portero dejó una enorme actuación ante España en su debut en esta Copa del Mundo, y desde entonces su nombre es uno de los grandes protagonistas del torneo. Ahora mismo el golero podría dar un cambio en su carrera.

Al estilo de Tim Payne, en Sudamérica se le podría abrir una puerta a Vozinha. Desde Brasil Atenados No Futebol reporta que el portero de Cabo Verde estaría en planes de 3 equipos de la Serie B de Brasil para un posible movimiento en las siguientes semanas.

No ha trascendido el nombre de los 3 equipos que ya estarían negociando con el portero, pero según la información de Jorge Nicola son equipos que están en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Por lo cual, se podría dar un importante fichaje en las siguientes semanas.

Actualmente, Vozinha tiene 40 años y se quedó sin equipo después de que se confirmara que el Chaves de la Serie B de Portugal no cuenta con él para la siguiente temporada. Su nivel en el Mundial le puede abrir varias puertas en las siguientes semanas.

Vozinha podría mudarse a jugar en Brasil. (Foto: GettyImages)

Cabo Verde está siendo una revelación total en esta Copa del Mundo y la Selección estaría muy cerca de llegar a los 16avos del torneo. Para alcanzar esta llave depende exclusivamente de lo que haga el equipo contra Arabia Saudita en la última fecha.

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Los números de Vozinha en el Mundial 2026

Con Cabo Verde en el Mundial 2026, Vozinha ha jugado 2 partidos sumando 180 minutos en cancha, recibiendo 2 goles. El portero se ganó toda la atención del mundo, después de su gran partido ante España donde dejó su arco en 0 y tuvo 7 atajadas.

En síntesis: