Se viene el partido entre Brasil vs. Japón por una de las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Si bien existen diversos análisis de cómo podría darse el trámite y de qué selección tendría mayores chances de imponerse para clasificar a una siguiente ronda del campeonato, la Inteligencia Artificial nos dio una mano y acaba de revelar cuál será el marcador exacto en el Estadio Houston.
Teniendo en cuenta cómo llegan ambas selecciones y el nivel que vienen mostrando en este Mundial 2026, es importante recordar que Brasil está yendo de menos a más en el torneo y que con la participación de Neymar Jr. podría aspirar a seguir mejorando. Japón tampoco se queda atrás y ha dado muestras de buen fútbol en la fase de grupos, así que de ninguna forma es un rival sencillo.
Dicho todo esto, la Inteligencia Artificial evaluó todos estos escenarios para finalmente determinar que Brasil se llevará el triunfo por 2-1 ante Japón. Frente a los argumentos de que será un encuentro de enorme intensidad en gran parte del mismo, el poderío individual del ‘Scracht‘ será clave para derribar un muro asiático que no podrá sostener el trámite y por lo cual serán eliminados.
Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Brasil ante Japón
- Cuando el orden táctico del rival parece impenetrable, Brasil tiene la ventaja de contar con jugadores que rompen cualquier esquema con una sola genialidad. El desequilibrio en el uno contra uno de figuras como Vinícius Júnior, Matheus Cunha o Lucas Paquetá obligará a la defensa japonesa a realizar múltiples coberturas. Esa acumulación de marcas dejará espacios en el centro del área para que los sudamericanos puedan abrir el marcador.
- Si hay algo que Japón sabe hacer a la perfección, es castigar los espacios a la espalda de defensas adelantadas. Equipos como Países Bajos y Suecia ya lo sufrieron en el pasado. Con jugadores sumamente dinámicos y veloces como Takefusa Kubo y Junya Ito, Japón no necesita tener el balón para ser letal. Brasil suele dejar desprotegidos a sus laterales cuando atacan, un escenario ideal para que los asiáticos logren anotar al contragolpe.
- Veremos a un Brasil dominante con el balón, asumiendo el protagonismo y marcando el ritmo, frente a un Japón ordenado, solidario y rapidísimo al contragolpe. Aunque los asiáticos lograrán hacer daño y mantendrán la tensión hasta el final (justificando su gol en el marcador), la calidad individual y la profundidad de la plantilla brasileña terminarán imponiéndose para asegurar su boleto a los octavos de final con un reñido 2-1.
¿A qué hora juegan Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026?
- 10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 11:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 12:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 13:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 19:00 | España
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¿Dónde ver Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026?
- Perú | DSports y Paramount+
- México | ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Flow Sports, Telefe, DGO, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
- Ecuador | DSports, Paramount+
- Colombia | Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
- Chile | Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
- Venezuela | inter, DSports, Paramount+
- Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | Disney+ Premium, DSports, Paramount+
- Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
- Paraguay | Gen y Trece
- España | DAZN, RTVE, La 1 y Movistar+
DATOS CLAVES
- La Inteligencia Artificial pronostica una reñida victoria por 2-1 a favor de Brasil sobre Japón en su cruce por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, a disputarse en el Estadio Houston.
- El análisis tecnológico destaca que la calidad individual de figuras brasileñas como Vinícius Júnior y Matheus Cunha será clave para superar el estricto orden táctico asiático. Sin embargo, advierte que la escuadra nipona logrará descontar gracias a la letal velocidad de sus contragolpes con jugadores como Daichi Kamada y Takefusa Kubo.
- El decisivo encuentro que definirá el pase a los octavos de final comenzará a las 12:00 horas (horario oficial para Perú, Colombia y Ecuador).