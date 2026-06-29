La Inteligencia Artificial analizó el duelo entre Brasil vs. Japón. Eligió a su favorito y a continuación conoce quién se quedará con la victoria en el Estadio Houston.

Se viene el partido entre Brasil vs. Japón por una de las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Si bien existen diversos análisis de cómo podría darse el trámite y de qué selección tendría mayores chances de imponerse para clasificar a una siguiente ronda del campeonato, la Inteligencia Artificial nos dio una mano y acaba de revelar cuál será el marcador exacto en el Estadio Houston.

Teniendo en cuenta cómo llegan ambas selecciones y el nivel que vienen mostrando en este Mundial 2026, es importante recordar que Brasil está yendo de menos a más en el torneo y que con la participación de Neymar Jr. podría aspirar a seguir mejorando. Japón tampoco se queda atrás y ha dado muestras de buen fútbol en la fase de grupos, así que de ninguna forma es un rival sencillo.

Dicho todo esto, la Inteligencia Artificial evaluó todos estos escenarios para finalmente determinar que Brasil se llevará el triunfo por 2-1 ante Japón. Frente a los argumentos de que será un encuentro de enorme intensidad en gran parte del mismo, el poderío individual del ‘Scracht‘ será clave para derribar un muro asiático que no podrá sostener el trámite y por lo cual serán eliminados.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Brasil ante Japón

Cuando el orden táctico del rival parece impenetrable, Brasil tiene la ventaja de contar con jugadores que rompen cualquier esquema con una sola genialidad. El desequilibrio en el uno contra uno de figuras como Vinícius Júnior , Matheus Cunha o Lucas Paquetá obligará a la defensa japonesa a realizar múltiples coberturas. Esa acumulación de marcas dejará espacios en el centro del área para que los sudamericanos puedan abrir el marcador.

tiene la ventaja de contar con jugadores que rompen cualquier esquema con una sola genialidad. El desequilibrio en el uno contra uno de figuras como , o obligará a la defensa japonesa a realizar múltiples coberturas. Esa acumulación de marcas dejará espacios en el centro del área para que los sudamericanos puedan abrir el marcador. Si hay algo que Japón sabe hacer a la perfección, es castigar los espacios a la espalda de defensas adelantadas. Equipos como Países Bajos y Suecia ya lo sufrieron en el pasado. Con jugadores sumamente dinámicos y veloces como Takefusa Kubo y Junya Ito , Japón no necesita tener el balón para ser letal. Brasil suele dejar desprotegidos a sus laterales cuando atacan, un escenario ideal para que los asiáticos logren anotar al contragolpe.

sabe hacer a la perfección, es castigar los espacios a la espalda de defensas adelantadas. Equipos como y ya lo sufrieron en el pasado. Con jugadores sumamente dinámicos y veloces como y , Japón no necesita tener el balón para ser letal. suele dejar desprotegidos a sus laterales cuando atacan, un escenario ideal para que los asiáticos logren anotar al contragolpe. Veremos a un Brasil dominante con el balón, asumiendo el protagonismo y marcando el ritmo, frente a un Japón ordenado, solidario y rapidísimo al contragolpe. Aunque los asiáticos lograrán hacer daño y mantendrán la tensión hasta el final (justificando su gol en el marcador), la calidad individual y la profundidad de la plantilla brasileña terminarán imponiéndose para asegurar su boleto a los octavos de final con un reñido 2-1.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026?

10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

11:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

12:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

13:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

19:00 | España

¿Dónde ver Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026?

Perú | DSports y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, Telefe, DGO, Disney+ Premium, DSports, Paramount+

Ecuador | DSports, Paramount+

Colombia | Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DSports, Paramount+

Chile | Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DSports, Paramount+

Venezuela | inter, DSports, Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | Disney+ Premium, DSports, Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen y Trece

España | DAZN, RTVE, La 1 y Movistar+

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