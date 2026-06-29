¿Qué pasa si Brasil empata, pierde o gana contra Japón en los 16avos del Mundial 2026?

Esto es lo que pasa si Brasil y Japón empatan en el Mundial 2026 en su llave de los 16avos.

Se define el segundo clasificado a los 8vos del Mundial 2026 con la llave entre Brasil y Japón. Ambos equipos llegan muy igualados en fuerzas, y este es el panorama si hay un ganador o un empate en esta llave del torneo.

¿Qué pasa si Brasil empata contra Japón en los 16avos del Mundial 2026?

Si Brasil y Japón empatan en el Mundial 2026, el partido se irá a tiempos extras y luego en caso de persistir el empate; el clasificado se definirá desde el punto penal. En esta instancia fue eliminada Brasil en el Mundial 2022, tras caer ante Croacia.

¿Qué pasa si Brasil gana contra Japón en los 16avos del Mundial 2026?

En caso de conseguir la victoria, Brasil se asegura su lugar en los 8vos del Mundial 2026. Con un triunfo, el equipo de Ancelotti seguirá aumentando su confianza y esperará rival en la siguiente instancia, tras el duelo que jueguen la Selección de Noruega vs la Selección de Costa de Marfil.

Vinicius Junior viene siendo la figura de Brasil en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

¿Qué pasa si Brasil pierde contra Japón en el Mundial 2026?

Si Brasil pierde contra Japón en el Mundial 2026 será victoria más grande en la historia del fútbol japonés en la historia de las Copas del Mundo. Mientras que, para Brasil caer eliminado en los 16avos supondría el fracaso más grande en estos torneos.