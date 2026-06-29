Carlo Ancelotti señaló a los 3 culpables de que Neymar no entrara ante Japón en los 16avos del Mundial

Conoce a los 3 culpables que Carlo Ancelotti señaló por la suplencia de Neymar en la victoria de Brasil frente a Japón en el Mundial 2026.

Brasil perdía 1-0 al terminó del primer tiempo en el partido ante Japón por los 16avos de final del Mundial 2026 y, de inmediato, el clamor popular fue el ingreso de Neymar para intentar cambiar la historia. Esto no pasó, el ’10’ no jugó un solo minuto y el mismo entrenador Carlo Ancelotti fue quién señaló al culpable de esta situación.

¿Fue su hijo? ¡A los antecendentes! Neymar jugó su primer partido del Mundial en la victoria 3-0 ante Escocia, venía una lesión muscular grado II en la pantorrilla derecha, y una de las imágenes que causó polémica fue el gesto de Davide Ancelotti moviendo la cabeza de un lado al otro en símbolo de negación.

Brasil le empató a Japón al minuto 11 del segundo tiempo con un gol de Casemiro y ahí se empezó a complicar la entrada de Neymar al partido del 29 de junio. Luego, Gabriel Martinelli puso el 2-1 final al quinto minuto de adición y no hubo prórroga. Ney se quedó sin minutos y Carlo Ancelotti señaló los tres culpables de que esto pasará. Ninguno fue su hijo.

Ancelotti señaló a los culpables de que Neymar no entrara ante Japón en el Mundial

Neymar y Carlo Ancelotti. (Foto: Getty Images)

“Estabamos esperando a Neymar para la prórroga. Hable con él, si no llegabamaos a empatar el partido entraba al minuto 60 o 65. Hemos empatado el partido y no queríamos modificar la estructura porque el equipo tenia el control del partido”, confesó Ancelotti.

El hijo de Ancelotti aclaró la polémica con Neymar en el Mundial

“En ciertas ocasiones, con el objetivo de preservar la armonía del grupo, es preciso esclarecer polémicas artificiales. Lamento mucho que haya sido sacado de contexto una conversación paralela con Paul Clement, totalmente ajena a la sustitución de Neymar. Somos muy afortunados de poder trabajar con jugadores de tal nivel profesional y personal como los de la selección brasileña. Sigamos al frente, con unión, respeto, con el máximo compromiso y entusiasmo”, fue el comunicado de Davide Ancelotti.

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