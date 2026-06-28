Beccacece elige al nuevo capitán de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador tiene nuevo capitán, a las vísperas de enfrentar a México el entrenador Sebastián Beccacece eligió.

La Selección de Ecuador sigue teniendo novedades previo a enfrentar a México por los 16vos del Mundial 2026 y es que ahora el equipo nacional tiene un nuevo capitán. Este torneo será el fin de ciclo de Enner Valencia como el capitán de la Selección.

Mediante sus redes sociales, la propia Tri colgó un video anunciando que Valencia no sería más el capitán. El nuevo jugador que portará la cinta de capitán de Ecuador será Moisés Caicedo.

La decisión la tomó el entrenador Sebastián Beccacece previo al partido clave contra Alemania y la ratificará contra México por los 16vos del Mundial. Se entendería que el goleador histórico fue informado de la decisión.

En el video se ve como el propio Valencia, quién también se retirará de los Mundiales luego de esta Copa del Mundo, le entregó la cinta y dedicó unas palabras para el volante ecuatoriano.

Un legado que continúa ⚽️



Una cinta que representa esfuerzo, unión y liderazgo.



¡Gracias Enner por estos años de ser nuestro capi!🇪🇨 pic.twitter.com/c2xT6N3S53 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 28, 2026

¿Qué canales pasarán el partido de México vs Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Estos son las señales de México y Ecuador que transmitirán los partidos de los 16avos del Mundial 2026:

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