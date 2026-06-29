Por qué no juega Raphinha en el partido de los 16avos de Brasil vs. Japón en el Mundial 2026

Este lunes 29 de junio de 2026 Brasil se tendrá que jugar la “vida” en el Mundial 2026 y para eso no cuenta con uno de sus mejores jugadores como es Raphinha. El extremo del FC Barcelona no llegó bien a este Mundial y ahora de manera oficial se pierde el partido contra Japón.
¿Por qué no juega Raphinha ante Japón en el Mundial 2026?
Raphinha no podrá jugar en este partido del Mundial 2026 contra la Selección de Japón por una lesión muscular, según informó la Confederación Brasileña hace varios días. También se ha especulado con temas familiares delicados, que no han sido confirmados por el entorno del jugador.
La baja de Raphinha supone un problema importante para Ancelotti y Brasil en estos siguientes partidos. Puesto que, pierden a un jugador desequilibrante que puede romper el partido en cualquier momento. Es duda si volverá a jugar en el Mundial, en caso de que Brasil avance.
Raphinha no estará en el partido ante Japón. (Foto: GettyImages)
Las lesiones se han vuelto una constante en la carrera de Raphinha y ahora en el momento en el que más lo necesitan en su país, el jugador no puede estar en cancha. Aún no está claro cuánto tiempo pasará de baja.
El once de Brasil
- Alisson
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel
- Douglas Santos
- Bruno Guimaraes
- Casemiro
- Lucas Paquetá
- Rayan
- Cunha
- Vinicius Jr.
El once Japón
- Sion Suzuki
- Takehiro Tomiyasu
- Shogo Taniguchi
- Hiroki Ito
- Ritsu Doan
- Kaishu Sano
- Junya Ito
- Keito Nakamura
- Daichi Kamada
- Daizen Maeda
- Ayase Ueda
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¿Raphinha hará falta en Brasil?
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Datos clave:
- El extremo del FC Barcelona Raphinha quedó oficialmente descartado para el partido de la Selección de Brasil.
- Una lesión muscular le impedirá jugar el encuentro ante Japón este lunes 29 de junio de 2026.
- La baja del atacante representa un problema táctico en el esquema del entrenador Carlo Ancelotti.