Por qué no juega Raphinha en el partido de los 16avos de Brasil vs. Japón en el Mundial 2026

Raphinha es la gran ausencia de Brasil y este es el motivo por el cual no juega.

Este lunes 29 de junio de 2026 Brasil se tendrá que jugar la “vida” en el Mundial 2026 y para eso no cuenta con uno de sus mejores jugadores como es Raphinha. El extremo del FC Barcelona no llegó bien a este Mundial y ahora de manera oficial se pierde el partido contra Japón.

¿Por qué no juega Raphinha ante Japón en el Mundial 2026?

Raphinha no podrá jugar en este partido del Mundial 2026 contra la Selección de Japón por una lesión muscular, según informó la Confederación Brasileña hace varios días. También se ha especulado con temas familiares delicados, que no han sido confirmados por el entorno del jugador.

La baja de Raphinha supone un problema importante para Ancelotti y Brasil en estos siguientes partidos. Puesto que, pierden a un jugador desequilibrante que puede romper el partido en cualquier momento. Es duda si volverá a jugar en el Mundial, en caso de que Brasil avance.

Raphinha no estará en el partido ante Japón. (Foto: GettyImages)

Las lesiones se han vuelto una constante en la carrera de Raphinha y ahora en el momento en el que más lo necesitan en su país, el jugador no puede estar en cancha. Aún no está claro cuánto tiempo pasará de baja.

El once de Brasil

Alisson

Danilo

Marquinhos

Gabriel

Douglas Santos

Bruno Guimaraes

Casemiro

Lucas Paquetá

Rayan

Cunha

Vinicius Jr.

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El once Japón

Sion Suzuki

Takehiro Tomiyasu

Shogo Taniguchi

Hiroki Ito

Ritsu Doan

Kaishu Sano

Junya Ito

Keito Nakamura

Daichi Kamada

Daizen Maeda

Ayase Ueda

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