¿Por qué no juega Neymar en el partido de Brasil vs. Japón por los 16avos del Mundial 2026?

Neymar nuevamente vuelve a ser ausencia en el Mundial 2026 y ahora no estará en el partido de Brasil contra Japón. El 10 brasileño vuelve al banco de suplentes, después de que hizo su gran debut en la Copa del Mundo, en el último partido ante Escocia.
¿Por qué no juega Neymar en el partido de Brasil vs Japón en el Mundial 2026?
Neymar nuevamente vuelve a ser suplente en el partido de Brasil en el Mundial 2026 y el motivo es netamente táctico de Ancelotti y por el físico del 10. El jugador viene lidiando con las lesiones que todavía no le han permitido jugar al 100% en esta Copa del Mundo.
Ya contra Escocia tuvo minutos y se demostró como el jugador eléctrico que siempre fue Neymar, sin embargo, el cuerpo técnico no lo quiere arriesgar. Hay chances de que se pueda avanzar más adelante en la Copa y ahí contar con el 10.
Neymar es suplente en Brasil. (Foto: GettyImages)
Neymar tampoco formó parte del ciclo de Ancelotti desde su llegada a la ‘Canarinha’. Sin embargo, el jugador pudo meterse tras un buen ritmo en el campeonato brasileño y finalmente lo llamaron. Ahora el físico determinará si es importante o no en esta Copa del Mundo.
El once de Brasil
¿Juega Neymar Jr.? Las alineaciones de Brasil vs Japón para su partido de los 16avos del Mundial 2026
- Alisson
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel
- Douglas Santos
- Bruno Guimaraes
- Casemiro
- Lucas Paquetá
- Rayan
- Cunha
- Vinicius Jr.
El once Japón
- Sion Suzuki
- Takehiro Tomiyasu
- Shogo Taniguchi
- Hiroki Ito
- Ritsu Doan
- Kaishu Sano
- Junya Ito
- Keito Nakamura
- Daichi Kamada
- Daizen Maeda
- Ayase Ueda
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