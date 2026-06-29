¿Por qué no juega Neymar en el partido de Brasil vs. Japón por los 16avos del Mundial 2026?

Neymar vuelve a estar en el banco de suplentes y ahora es por este motivo.

Neymar nuevamente vuelve a ser ausencia en el Mundial 2026 y ahora no estará en el partido de Brasil contra Japón. El 10 brasileño vuelve al banco de suplentes, después de que hizo su gran debut en la Copa del Mundo, en el último partido ante Escocia.

¿Por qué no juega Neymar en el partido de Brasil vs Japón en el Mundial 2026?

Neymar nuevamente vuelve a ser suplente en el partido de Brasil en el Mundial 2026 y el motivo es netamente táctico de Ancelotti y por el físico del 10. El jugador viene lidiando con las lesiones que todavía no le han permitido jugar al 100% en esta Copa del Mundo.

Ya contra Escocia tuvo minutos y se demostró como el jugador eléctrico que siempre fue Neymar, sin embargo, el cuerpo técnico no lo quiere arriesgar. Hay chances de que se pueda avanzar más adelante en la Copa y ahí contar con el 10.

Neymar es suplente en Brasil. (Foto: GettyImages)

Neymar tampoco formó parte del ciclo de Ancelotti desde su llegada a la ‘Canarinha’. Sin embargo, el jugador pudo meterse tras un buen ritmo en el campeonato brasileño y finalmente lo llamaron. Ahora el físico determinará si es importante o no en esta Copa del Mundo.

El once de Brasil

Alisson

Danilo

Marquinhos

Gabriel

Douglas Santos

Bruno Guimaraes

Casemiro

Lucas Paquetá

Rayan

Cunha

Vinicius Jr.

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El once Japón

Sion Suzuki

Takehiro Tomiyasu

Shogo Taniguchi

Hiroki Ito

Ritsu Doan

Kaishu Sano

Junya Ito

Keito Nakamura

Daichi Kamada

Daizen Maeda

Ayase Ueda