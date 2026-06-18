Canadá y Qatar se enfrentan en el arranque de la segunda semana de competencia del Mundial 2026. Además de lo que se viene viviendo en la previa del duelo y de todos los análisis futbolísticos para conocer quién tiene más chances de quedarse con la victoria, gracias a la Inteligencia Artificial ya pudimos conocer cuál será el resultado exacto de este prometedor encuentro.

Es importante tener en cuenta que tanto Canadá como Qatar no pudieron conseguir una victoria en sus respectivos estrenos del Mundial 2026. Ambos empataron 1-1 y por ende es que el día de hoy requieren de la victoria a como de lugar para pensar en la posibilidad de acceder a una siguiente ronda. Es así que ahora veremos cuál fue la predicción por parte de la Inteligencia Artificial.

En base al nivel mostrado en el primer partido del Grupo B del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial determinó que el resultado será 2-1 a favor de Canadá frente a Qatar. Con posibles oportunidades de acciones ofensivas muy importantes en ambas áreas, finalmente será el equipo liderado por Jesse Marsch quienes se quedarán con el triunfo en el Estadio BC Place Vancouver.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Canadá ante Qatar

Poderío canadiense: En su partido inaugural contra Bosnia y Herzegovina (1-1), Canadá demostró capacidad para generar peligro, registrando 13 remates y un índice de goles esperados (xG) de 1.25. Con atacantes del calibre de Jonathan David, Tajon Buchanan y Cyle Larin , tienen las herramientas para castigar cualquier error rival.

En su partido inaugural contra Bosnia y Herzegovina (1-1), Canadá demostró capacidad para generar peligro, registrando 13 remates y un índice de goles esperados (xG) de 1.25. Con atacantes del calibre de y , tienen las herramientas para castigar cualquier error rival. Permisividad de Qatar: El empate 1-1 de Qatar frente a Suiza fue heroico, pero estadísticamente insostenible a largo plazo. Los qataríes permitieron 26 remates y un xG en contra de 3.24. Si Canadá logra mantener una presión alta similar a la de los suizos, es altamente probable que logre vulnerar el arco de Meshaal Barsham en más de una ocasión.

El empate 1-1 de Qatar frente a Suiza fue heroico, pero estadísticamente insostenible a largo plazo. Los qataríes permitieron 26 remates y un xG en contra de 3.24. Si Canadá logra mantener una presión alta similar a la de los suizos, es altamente probable que logre vulnerar el arco de en más de una ocasión. El ‘Factor BC Place’: En su debut ante Bosnia, vimos cómo la energía del público impulsó a Canadá a generar un volumen récord de tiros de esquina (nueve solo en la primera mitad, un récord en los Mundiales antes del descanso). Ese empuje anímico sostenido obligará a Canadá a mantener un ritmo altísimo de partido que históricamente termina desgastando física y mentalmente a los equipos asiáticos que no están acostumbrados a ese nivel de hostilidad ambiental.

¿A qué hora juegan Canadá vs. Qatar por el Grupo B del Mundial 2026?

15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

17:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

00:00 | España (19/06)

¿Dónde ver Canadá vs. Qatar por el Grupo B del Mundial 2026?

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV

Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+

Colombia | DirecTV, DGO y Paramount+

Chile | Chilevisión, DirecTV, DGO y Paramount+

Perú | DirecTV, DGO y Paramount+

Venezuela | DirecTV, DGO y Paramount+

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+

Paraguay | GEN y POPU TV

España | DAZN y Movistar+

Publicidad

DATOS CLAVES