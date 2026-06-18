Cristiano Ronaldo se convirtió en el delantero con más partidos sin goles en la historia de los Mundiales

Portugal y Cristiano Ronaldo asumen el post de un debut donde nada le salió a los hombres de Roberto Martínez. El empate ante Congo los obliga a ganar los dos partidos que vienen para ser primeros y sitúa en el punto más bajo a CR7 con su selección en años. Ya es el delantero con más partidos sin goles en la historia de los Mundiales.

Concretamente, y gracias a lo vivido ayer en Houston, Cristiano llegó a los 17 partidos sin goles por la Copa del Mundo. Todo ello en 23 batallas y para ponerse como el jugador de ataque que más veces se fue del césped sin anotar en el torneo de la FIFA. Sus 8 goles llegaron en apenas 6 choques oficiales de acuerdo con los registros.

La racha es notoria. Es la segunda vez, teniendo en cuenta el choque de ayer, que CR7 acumula 5 partidos sin goles por la Copa del Mundo. La primera ocurrió entre Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, donde ante Países Bajos, Inglaterra, Francia, Alemania y Costa de Marfil Ronaldo no vería portería. Todo se repite ahora teniendo en cuenta los choques de Uruguay, Corea del Sur, Suiza, Marruecos y Congo.

Pero hay más para entender el bajón de CR7 en su última Copa del Mundo. El luso lleva 10 partidos sin goles entre el Mundial y la Eurocopa. Todo esto con 33 tiros que no han podido superar la portería contraria y que van de la mano con una racha actual de 4 choques sin tantos o asistencias, que es su más baja con la selección de Portugal desde hace tres temporadas. Algo no marcha bien.

Cristiano Ronaldo ya está en su peor racha en Mundiales: GETTY

“Creo que tratamos a todos los jugadores de la misma manera. Vamos paso a paso, analizamos todos los días. Ahora, el próximo partido no es en tres días, es en seis días, entonces es un periodo diferente. Analizamos a todos los jugadores, porque es importante que todos estén al cien por cien, pero no es una cuestión especial, porque para nosotros no tratamos a Cristiano Ronaldo con una edad, con un número. Tratamos a Cristiano Ronaldo con los síntomas, con cómo se siente y con los aspectos que cubre en el partido”, analizaba Roberto Martínez sobre su estrella en la conferencia de prensa oficial de la FIFA. Uzbekistán y Colombia es lo que viene por delante.

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CR7, más que cuestionado

Hay un debate instalado sobre su rol en Portugal para esta Copa del Mundo. Medios de comunicación, analistas y hasta exjugadores se meten en una trama difícil de manejar en la concentración lusa. Figuras como Thierry Henry hablan de un CR7 que debe mutar en sus formas y cualidades para seguir sumando.

“El equipo tiene que marcar, no tú. En una jugada, como quiere marcar él, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Es más fácil defenderlo. Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades”, fueron las reflexiones del francés en sus declaraciones para la cadena Fox Sports. Uzbekistán en Houston es la próxima parada el día 23 de junio.

Datos claves

Cristiano Ronaldo llegó a 17 partidos sin goles en la historia de las Copas del Mundo .

llegó a 17 partidos sin goles en la historia de las . El seleccionador Roberto Martínez analiza el rendimiento físico del delantero para los siguientes partidos.

analiza el rendimiento físico del delantero para los siguientes partidos. Portugal enfrentará a Uzbekistán en la ciudad de Houston el próximo 23 de junio.