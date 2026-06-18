Quién es Ismaël Koné: perfil, edad, dónde juega y familia de la figura de Canadá que salió lesionado ante Qatar

Ismaël Koné sufrió una durísima lesión en el duelo Canadá vs. Qatar. Tuvo que ser retirado en camilla y conmocionó a todos en el Mundial 2026. Ahora conoce más de su historia.

Acaba de darse uno de los momentos más lamentables del Mundial 2026 y tiene que ver con una durísima lesión por parte de Ismaël Koné. En pleno partido entre Canadá vs. Qatar que se disputaba en el Estadio BC Place Vancouver, fue Assim Madibo quien entró muy fuerte en una jugada dividida y automáticamente las cámaras tomaron los gestos del volante norteamericano con tremendo dolor.

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Sorprendido de cómo quedó su pierna luego de la fuerte entrada por parte del volante de Qatar, fue por cierto fue expulsado del partido y también expuso un sentimiento de total arrepentimiento por lo sucedido, Ismaël Koné fue retirado en camilla y lo mejor tuvo que ver con que saludó a los hinchas de Canadá en una señal de estar consciente de lo vivido esta noche en Vancouver.

KONÉ SE RETIRÓ CON APLAUSOS



El jugador de Canadá, en camilla, se retiró del campo de juego saludando a su hinchada.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zu9lQtw2Li — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Relevancia de Ismaël Koné en la Selección de Canadá

A sus 24 años, Ismaël Koné se consolida como una pieza clave tanto en el Sassuolo como en Canadá. Con recorrido internacional a su corta edad, el mediocampista tiene actividad garantizada en la élite hasta junio de 2026.Es uno de esos futbolistas que construyeron su carrera entre dos mundos. Nació en Abidjan, Costa de Marfil, creció en Montréal, Quebec, y desde allí forjó un camino que lo llevó del fútbol formativo canadiense a competir en varias ligas europeas.

Su presente en el Sassuolo y en Canadá explica su crecimiento. Hoy milita en la Serie A italiana, mientras que con su selección suma experiencia en competencias de máxima exigencia como el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de que se proyectaba como figura para el Mundial 2026. Su mejor tramo ofensivo reciente se dio en Italia, aunque su formación quedó marcada por la mudanza familiar a Montréal durante el año 2010.

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Biografía y orígenes: ¿Dónde nació, de dónde es y cuántos años tiene Ismaël Koné?

Nombre: Ismaël Koné, también citado como Ismaël Kenneth Koné .

Ismaël Koné, también citado como . Fecha de nacimiento: 16 de junio de 2002.

16 de junio de 2002. Edad actual: 24 años.

24 años. Lugar de nacimiento: Abidjan, Costa de Marfil.

Abidjan, Costa de Marfil. Crianza: Montréal, Quebec, Canadá.

Montréal, Quebec, Canadá. Mudanza familiar: su familia se trasladó de Abidjan a Montréal en 2010, cuando él tenía siete años.

Esa doble raíz entre Costa de Marfil y Canadá atraviesa todo su perfil. Ismaël Koné nació en Abidjan, pero su crecimiento personal y futbolístico quedó ligado a Montréal, ciudad en la que se formó y desde la que dio sus primeros pasos hasta proyectarse al profesionalismo.

Estadísticas y presente de Ismaël Koné en Sassuolo

Club actual: Sassuolo.

Sassuolo. Liga actual: Serie A.

Serie A. Estado: jugador activo.

jugador activo. Serie A 2025: 35 partidos.

35 partidos. Titularidades en Serie A 2025: 33.

33. Minutos en Serie A 2025: 2736.

2736. Goles en Serie A 2025: 6.

6. Disciplina en Serie A 2025: 4 amarillas y 1 roja.

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Ismaël Koné mantiene actividad proyectada hasta junio de 2026 entre el Sassuolo y la Selección de Canadá. Dentro de sus números recientes, la Serie A 2025 aparece como el tramo ofensivo más fuerte de su recorrido.

Fuente: Getty Images.

El camino de Ismaël Koné en la Selección de Canadá

Selección: Canadá.

Canadá. Debut absoluto: 2022.

2022. Partidos internacionales rumbo al Mundial 2026: 39 desde su debut absoluto en 2022.

39 desde su debut absoluto en 2022. Mundial de Qatar 2022: sí.

sí. Copa América 2024: sí, torneo en el que Canadá terminó cuarto.

sí, torneo en el que Canadá terminó cuarto. Otras competencias registradas: Eliminatorias CONCACAF 2021, Nations League 2024, Gold Cup 2025 y Mundial 2026.

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Antes de cumplir los 25 años de años, Ismaël Koné ya había disputado un Mundial, una Copa América y la Nations League de la CONCACAF con Canadá.

Fuente: Getty Images.

¿Qué recorrido profesional tiene Ismaël Koné hasta llegar a Sassuolo?

Primeros clubes en Montréal: AS Notre-Dame-de-Grâce Panthers y CS Saint-Laurent.

AS Notre-Dame-de-Grâce Panthers y CS Saint-Laurent. Salto al profesionalismo: firmó con CF Montréal en 2021.

firmó con CF Montréal en 2021. Primer gran escaparate: jugó en la MLS durante 2022.

jugó en la MLS durante 2022. Paso por Inglaterra: luego compitió en el Championship entre 2022 y 2023.

luego compitió en el Championship entre 2022 y 2023. Etapa en Francia: tuvo actividad en la Ligue 1 durante 2024.

tuvo actividad en la Ligue 1 durante 2024. Presente en Italia: desde 2025 aparece en la Serie Acon el Sassuolo.

desde 2025 aparece en la Serie Acon el Sassuolo. Clubes principales en ese recorrido: Watford, Olympique de Marsella, Stade Rennais y finalmente Sassuolo.

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Se formó en Montréal, explotó en el CF Montréal, dio el salto al Watford en Inglaterra y más tarde siguió su camino por Francia antes de encontrar en el Sassuolo un escenario de consolidación reciente.

Vida personal: familia y entorno de Ismaël Koné

La faceta más conocida de su vida fuera de la cancha está directamente ligada a su historia familiar. En 2010, cuando tenía siete años, la familia Koné dejaron Abidjan para instalarse en Montréal, un cambio que terminó moldeando su identidad y su recorrido deportivo. Su padre, Salifou Koné, y su madre, Suzanne Diomandé, nacieron en Yopougon, Costa de Marfil. Por eso, Ismaël Koné combina esas raíces marfileñas con una crianza en Québec que definió su entorno, su formación y su vínculo con Canadá.

DATOS CLAVES

Ismaël Koné sufrió una dura lesión ante Qatar en el Estadio BC Place Vancouver.

sufrió una dura lesión ante Qatar en el Estadio BC Place Vancouver. Sassuolo de la Serie A de Italia es su club actual con 24 años.

de la Serie A de Italia es su club actual con 24 años. Abidjan, Costa de Marfil, es la ciudad donde nació el mediocampista en 2002.