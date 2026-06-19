El gesto de Assim Madibo hacia Ismaël Koné tras lesionarlo en el Canadá vs. Qatar del Mundial 2026

Tras el partido entre Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026, Assim Madibo no dudó en disculparse frente a Ismaël Koné de la mejor manera posible debido a la lesión ocurrida.

Además del gran triunfo por 6-0 de Canadá ante Qatar en el marco de la fecha 2 del Grupo B del Mundial 2026, el episodio que tuvo mayo injerencia durante el encuentro fue la lamentable lesión de Ismaël Koné. El volante recibió una durísima entrada por parte de Assim Madibo, a tal punto de que tuvo que retirase en camilla y luego recibió un noble gesto del adversario en cuestión.

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Si bien durante el mismo partido se notó claramente el arrepentimiento de Assim Madibo por la manera en cómo quedó la pierna de Ismaël Koné, horas después se conocería que apareció en el vestuario de Canadá para ofrecer sus más sinceras disculpas por lo sucedido. Este escenario fue notificado y sobre todo aplaudido por el entrenador Jesse Marsch en conferencia de prensa.

Luego de ello, resulta que Ismaël Koné recibió algunas visitas en las instalaciones del hospital para acompañarlo en este complicado momento. Se supo que Moise Bombito, seleccionado canadiense, fue uno de ellos y así lo evidenció en una reciente fotografía publicada en redes sociales. En dicha imagen se puede apreciar el rostro de ambos jugadores con tranquilidad, pese al duro momento.

Fuente: @m.bombito

¿Cuál es la lesión exacta de Ismaël Koné y qué tiempo estará fuera de las canchas?

Ismaël Koné no pudo terminar el partido entre Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026 y se confirmó finalmente la grave lesión que sufrió. Se trata de una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, por lo que el tiempo estimado que estará fuera de los campos de juego sería entre 4 y 5 meses. Claramente, se pierde lo que resta del campeonato y el inicio de la siguiente temporada europea.

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Perteneciendo a Sassuolo de la Serie A de Italia, ahora Ismaël Koné deberá atravesar un importante proceso de recuperación para volver más fuerte que nunca a los campos de fútbol. Las últimas informaciones indican que el volante ya habría sido operado con éxito y que se encuentra acompañado de sus familiares, así que la peor parte ya pasó y tendrá que enfocarse en su rehabilitación.

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