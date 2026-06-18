Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Qatar por el Grupo B del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Canadá y Qatar se ven las caras el día de hoy en el marco de la fecha 2 del Grupo B del Mundial 2026. El Estadio BC Place Vancouver será testigo de uno de los encuentros que en la previa empieza a vivirse de buena manera ya que la necesidad de la victoria es muy importante para ambos equipos. A continuación, entérate de los canales de transmisión y horarios oficiales alrededor del planeta.
En cuanto a cómo llegan las selecciones al partido de esta noche, Canadá consiguió tan solo un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en un duelo bastante movido de principio a fin. Por otro lado, Qatar también igualó 1-1 y lo hizo ante Suiza prácticamente en la última jugada siendo este un resultado sorpresivo para propios y extraños. Es decir, ambos buscarán hoy el triunfo.
¿A qué hora juegan Canadá vs. Qatar por el Grupo B del Mundial 2026?
- 15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 17:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 00:00 | España (19/06)
¿Dónde ver Canadá vs. Qatar por el Grupo B del Mundial 2026?
- México | ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
- Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
- Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+
- Colombia | DirecTV, DGO y Paramount+
- Chile | Chilevisión, DirecTV, DGO y Paramount+
- Perú | DirecTV, DGO y Paramount+
- Venezuela | DirecTV, DGO y Paramount+
- Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+
- Paraguay | GEN y POPU TV
- España | DAZN y Movistar+
Posibles alineaciones de Canadá vs. Qatar por el Grupo B del Mundial 2026
Canadá | Maxime Crepeau; Niko Sigur, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismael Koné, Stephen Eustàquio, Ali Ahmed; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
Qatar | Mahmud; Ayoub Al Oui; Ró-Ró, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Issa; Edmílson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.
DATOS CLAVES
- Canadá y Qatar juegan hoy en el Estadio BC Place Vancouver por el Mundial 2026.
- 1-1 fue el empate de ambas selecciones en su debut por el Mundial 2026.
- 17:00 horas es el horario oficial del encuentro para Perú, Colombia y Ecuador.