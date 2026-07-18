Dónde ver EN VIVO Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026: canales de TV y streaming

La Selección de Francia y la Selección de Inglaterra volverán a la cancha este sábado para disputar el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, un encuentro que les permitirá cerrar su participación en la cita planetaria con la posibilidad de subir al podio. Ambos seleccionados quedaron a las puertas de la final tras caer en semifinales frente a España y Argentina, respectivamente.
Los dirigidos por Didier Deschamps buscarán despedir el exitoso ciclo del técnico con una victoria, antes de que Zinedine Zidane asuma el mando de la selección francesa. Inglaterra, por su parte, intentará dejar atrás la agónica derrota sufrida ante la Albiceleste y terminar el campeonato con una alegría bajo la conducción de Thomas Tuchel.
El compromiso se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario que albergará el duelo por el bronce mundialista. Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Harry Kane y Jude Bellingham en cancha, se espera un partido de alto nivel entre dos selecciones que estuvieron muy cerca de alcanzar la gran final.
Hipoxia leve e inflamación pulmonar: ¿a qué se enfrentan los jugadores de Argentina y España si sigue el humo en Nueva York durante la final del Mundial?
A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 15:00 horas.
- Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 16:00 horas.
- Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 17:00 horas.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:00 horas.
- España: 23:00 horas.
Dónde ver Francia vs. Inglaterra: canales de TV y streaming
- México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.
- Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Perú: América TV, América TVGO DSports, DGO y Paramount+.
- Paraguay: Unicanal, GEN y El Trece
- España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.