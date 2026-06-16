¿Por qué le dicen “Los Leones de Teranga” a la selección de Senegal?

Senegal carga con uno de los apodos más vistosos en el Mundial 2026. ¿Por qué les dicen 'Los Leones de Teranga'?

La selección de Senegal se prepara para uno de los desafíos más exigentes de la primera fecha del Mundial 2026. Los africanos, candidatos en Norteamérica a dar la sorpresa, se enfrentarán este martes a Francia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ambas selecciones harán su estreno en la cita planetaria por el Grupo I, en un duelo que reedita uno de los cruces más recordados en la historia de las Copas del Mundo, como aquel inolvidable encuentro del 2002 cuando Senegal debutó en los mundiales con un sorpresivo 1-0 ante los entonces vigentes campeones.

¿Por qué le dicen ‘Los Leones de Teranga’?

En la previa del encuentro, muchos aficionados se preguntan por el origen del sobrenombre con el que se conoce a la selección senegalesa: los “Leones de Teranga”.

PARIS, FRANCE – MARCH 28: pose for a team photograph prior to the international friendly match between Senegal and Peru at Stade de France on March 28, 2026 in Paris, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Por un lado, el león es un símbolo histórico de fuerza, valentía y orgullo nacional. De hecho, aparece en el escudo de Senegal y ha sido utilizado durante décadas como emblema de sus representativos deportivos.

Por otro lado, la palabra “teranga” proviene del idioma wolof, la lengua más hablada en Senegal, y hace referencia a la hospitalidad, generosidad, respeto y sentido de comunidad que caracterizan a la cultura senegalesa. Se trata de un concepto muy arraigado en la sociedad del país y considerado uno de sus principales valores nacionales.

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Así, el apodo “Leones de Teranga” puede interpretarse como una mezcla entre la ferocidad competitiva que el equipo busca mostrar dentro de la cancha y la reconocida hospitalidad del pueblo senegalés.

El sobrenombre se hizo especialmente popular a nivel internacional desde la histórica participación de Senegal en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando derrotó a Francia en el partido inaugural y alcanzó los cuartos de final, una de las mayores hazañas del fútbol africano.

En síntesis…

Debut de peso: Francia, candidata y subcampeona mundial, debuta este martes ante Senegal por el Grupo I en Nueva Jersey.

Francia, candidata y subcampeona mundial, debuta este martes ante Senegal por el Grupo I en Nueva Jersey. Revancha del 2002: El duelo revive el histórico partido de Corea-Japón 2002, donde los africanos sorprendieron al ganar 1-0.

El duelo revive el histórico partido de Corea-Japón 2002, donde los africanos sorprendieron al ganar 1-0. Identidad senegalesa: El apodo “Leones de Teranga” fusiona la fuerza del león con la hospitalidad (“teranga”), valor central de su cultura.