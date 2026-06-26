La Inteligencia Artificial analizó la previa del partido entre Uruguay vs. España y escogió a su favorito. En un escenario definitivo para ambas selecciones, el ganador ya fue declarado.

Uruguay y España se enfrentan esta noche en el Estadio Guadalajara. Si bien existen diversos análisis de cómo podría darse el partido y de que el equipo europeo pinta para ser el favorito para quedarse con la victoria, ahora gracias al poder de la Inteligencia Artificial vamos a descifrar cómo podría darse el duelo y quién terminará quedándose con los tres puntos para sellar su clasificación.

Teniendo en cuenta que Uruguay necesita el triunfo a como de lugar para no quedar eliminado del Mundial 2026 ya que hasta ahora empató 1-1 ante Arabia Saudita y luego igualó 2-2 frente a Cabo Verde, España es quien en el papel tendría este partido más accesible cuando igualó 0-0 contra Cabo Verde y goleó 4-0 a Arabia Saudita. Dicho esto, el resultado final no sorprendería a muchos.

Tras un importante análisis de los antecedentes mencionados, la Inteligencia Artificial reveló que España derrotará 2-1 a Uruguay el día de hoy en el marco de la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. Algunos de los argumentos tienen que ver el poderío ofensivo de los europeos y la solidez defensiva mostrada durante las primeras jornadas, así que los charrúas no tendrían chances.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de España ante Uruguay

Al estar obligada a ganar, es un hecho que la ‘ Celeste ‘ saldrá a asfixiar a España desde el primer minuto. El sistema de marcaje al hombre y presión altísima que caracteriza a Marcelo Bielsa forzará a España a tomar decisiones rápidas. Uruguay (gracias al despliegue físico de Federico Valverde y Manuel Ugarte ) logrará robar balones en zonas comprometidas que justifican su gol, pero este sistema dejará enormes espacios en defensa.

‘ saldrá a asfixiar a desde el primer minuto. El sistema de marcaje al hombre y presión altísima que caracteriza a forzará a a tomar decisiones rápidas. Uruguay (gracias al despliegue físico de y ) logrará robar balones en zonas comprometidas que justifican su gol, pero este sistema dejará enormes espacios en defensa. A diferencia de versiones pasadas que abusaban de la posesión estática, esta España es sumamente agresiva y letal cuando el rival le concede metros. Si Uruguay adelanta excesivamente sus líneas por la desesperación de buscar la victoria, los extremos españoles como Lamine Yamal y Nico Williams , encontrarán el escenario ideal para desarmar en velocidad a la zaga rival.

es sumamente agresiva y letal cuando el rival le concede metros. Si adelanta excesivamente sus líneas por la desesperación de buscar la victoria, los extremos españoles como y , encontrarán el escenario ideal para desarmar en velocidad a la zaga rival. Veremos a un Uruguay combativo, físico y emocional, capaz de hacerle daño a España en los primeros compases del encuentro. Sin embargo, la obligación absoluta de buscar el triunfo hará que asuman riesgos tácticos insostenibles durante los 90 minutos. La inteligencia, el control del mediocampo y la explosividad ofensiva de la ‘Roja‘ terminará castigando esa audacia para llevarse una victoria por 2-1.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. España por el Grupo H del Mundial 2026?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (27/06)

¿Dónde ver Uruguay vs. España por el Grupo H del Mundial 2026?

Uruguay | DSports, DGO, Disney+, Canal 5, AUF TV y Paramount+

Perú | DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+, Paramount+ y TV 360

Colombia | DSports, DGO, Caracol TV, RCN Televisión, Caracol Play, Disney+ y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Chile | DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Chilevisión

Paraguay | GEN y Trece

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sport y Entel TV

Venezuela | DSports, DGO, Disney+, Inter y Televen

Brasil | SportTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+, Cazé TV y Vivo Play

México | Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

España | DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

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