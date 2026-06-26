Portugal revela qué debe hacer para derrotar a la Selección Colombia en Miami

En Portugal no se habla de otra cosa que no sea el partido frente a Colombia. Jugadores como Pedro Neto analizaron al equipo de Néstor Lorenzo a lo largo de las últimas horas con contundentes reflexiones sobre cómo deben encaminar el partido para conseguir el triunfo. La calidad de los cafeteros va de la mano de un trabajo físico que ya se vio ante Uzbekistán o Congo.

“Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que se quedó fuera de Qatar 2022. Colombia viene bien, tiene un buen equipo y fue finalista en la Copa América. Tenemos que igualar o superar la intensidad colombiana para llevarnos los tres puntos”, analizaba el extremo del Chelsea a lo largo de las últimas horas. Se une a las palabras de su entrenador sobre lo que viene por delante.

Roberto Martínez marcó un discurso similar. El entrenador de Portugal no dudó en marcar el encuentro ante Colombia como el más difícil que tendrán sus hombres durante la fase de grupos. También como una batalla tanto táctica como técnica y física en la cual Portugal debe dar el 110% para no caer ante el sistema defensivo de Lorenzo. En cuanto al ataque de los cafeteros se refiere, aseguran que no solo les debe preocupar el extremo izquierdo.

“Colombia no es solo Luis Díaz. Necesitamos centrarnos en el equipo. Lo más importante es que estemos concentrados en nosotros mismos y en lo que tenemos que hacer”, marcaba Pedro Neto. Conoce de sobra al jugador del Liverpool gracias al pasado de ambos por la liga portuguesa y antes de poner rumbo a diferentes grandes destinos del viejo continente. Miami será la sede de todo.

Portugal alista un plan anti Luis Díaz en Miami: GETTY

Colombia sabe que si suma unidades frente a Portugal termina su zona como puntero. Un hecho vital teniendo en cuenta el posible cuadro de dieciseisavos como de octavos de final. Caer ante el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía supone tener que enfrentarse con combinados de la talla de España o Inglaterra en las primeras eliminatorias. Por el conjunto europeo afirman que si igualan la intensidad de los de Néstor Lorenzo tendrán chances concretas de arrebatarles la punta.

Publicidad

Posibles alineaciones de Colombia vs. Portugal

Costa; Cancelo o Dalot, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto o Bernardo Silva, Fernandes, Félix y Cristiano Ronaldo. La prensa portuguesa apunta que esta debería ser la formación titular que salga de la cabeza de Roberto Martínez para el partido del sábado. En cuanto a Colombia se refiere, podemos esperarnos una formación titular conformada por: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; James Rodríguez o Quintero, Suárez o Córdoba, Díaz.

Neto defiende titularidad de Cristiano Ronaldo

“Creo que la palabra ‘depender’ es demasiado fuerte. Sabemos que si el balón va al área, la probabilidad de anotar es muy alta, pero por supuesto creamos oportunidades para todos y cada uno de los jugadores en la cancha y para eso trabajamos. Tenemos nuestros automatismos, nuestra forma de jugar y no creo que tengamos esa dependencia de él, sino que tenemos confianza en él”, aseguraba tras las críticas recibidas por CR7 antes de sus goles vs. Uzbekistán.

Datos claves

El extremo portugués Pedro Neto afirmó que deben igualar o superar la intensidad de Colombia.

afirmó que deben igualar o superar la intensidad de Colombia. El entrenador Roberto Martínez catalogó el choque ante Colombia como el más difícil del grupo.

catalogó el choque ante Colombia como el más difícil del grupo. La selección de Colombia asegurará el liderato de su zona si suma unidades ante Portugal.