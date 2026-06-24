Qué es el desempate olímpico, el criterio de clasificación en fase de grupos del Mundial 2026

Hay un nuevo método de desempate en este Mundial 2026 y ya no es el primer criterio el gol diferencia.

El Mundial 2026 entró en su recta final en la fase de grupos, pero a diferencia de otras ediciones, la FIFA para esta oportunidad aplicó un nuevo método de desempate en la zona de grupos. Antes era el gol diferencia el criterio a tomar en cuenta, ahora es otro aspecto.

En esta edición de la Copa del Mundo no solo clasifican los dos primeros de cada grupo, sino que también los 8 mejores terceros de los 12 grupo. Por lo cual, puede darse un empate en puntos entre los equipos y es por eso que se aplicará el método del desempate olímpico.

¿Cómo funciona el desempate olímpico en el Mundial 2026?

El desempate olímpico es el primer criterio de desempate en el Mundial 2026 y le da principal importancia al duelo directo entre los equipos que han quedando empatados en puntos. Si en el duelo directo hay empate se utilizan otros dos criterios para desempatar. El orden va de la siguiente manera

El mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión Una diferencia de goles más favorable resultante de los partidos de la fase de grupos disputados entre los equipos en cuestión, no global. El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión

Así lo iguales en puntos, México ya es puntero de su grupo por desempate olímpico. (Foto: GettyImages)

En caso de que haya empate con los 3 primeros criterios y el desempate olímpico no alcance para poner a un equipo sobre otro, ahí la FIFA aplica los críterios generales de los grupos en este orden:

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Una diferencia de goles superior en todos los partidos de la fase de grupos El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos

Si todavía hay empate en el grupo, los últimos dos criterios desempatarán por total la zona. Se evalúa el Fair Play de la Selección y también el Ranking FIFA, de acuerdo al reglamento del torneo.

La puntuación más alta en conducta del equipo (jugadores y miembros de la expedición) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas Se define por el ranking FIFA publicado previo al Mundial.

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