Qué pasa si Francia gana, empata o pierde ante Paraguay en los 8vos de final del Mundial 2026

Francia representa ser uno de los máximos favoritos para seguir avanzando en el Mundial 2026, pero al frente tendrá a un gran Paraguay. Veamos los escenarios posibles a darse el día de hoy.

Paraguay y Francia ultiman detalles en la previa del pitazo inicial del encuentro válido por los octavos de final del Mundial 2026. Los distintos argumentos, análisis y evaluaciones indican que el equipo europeo tiene grandes posibilidades de ganar y por ende seguir avanzando en el campeonato. Es así que en la siguiente nota conoceremos todos los escenarios que podrían darse.

El Estadio Filadelfia será testigo de uno de los partidos más esperados de la jornada. Si bien Paraguay viene de eliminar a Alemania en definición de penales y tiene la moral a tope para seguir haciendo historia en el Mundial 2026, para nadie es ninguna novedad que Francia representa ser uno de los firmes candidatos rumbo al título, lo cual indica que se viene un partidazo.

¿Qué pasa si Francia vence a Paraguay en los 8vos de final del Mundial 2026?

Si Francia derrota a Paraguay el día de hoy en el Estadio Filadelfia, automáticamente inscribirá su nombre en los cuartos de final del Mundial 2026. Ya sea un triunfo durante el tiempo regular de 90 minutos, en los tiempos suplementarios o en una hipotética tanda de penales, los actuales subcampeones se mantendrán firmes rumbo al objetivo del título.

¿Qué pasa si Francia empata ante Paraguay en los 8vos de final del Mundial 2026?

Si Francia empata frente a Paraguay, de acuerdo a las normativas de FIFA en estas instancias tendremos dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno para conocer al vencedor del encuentro. En el caso de que la igualdad persista al término de los 120 minutos, la definición por penales será el próximo escenario a visualizar para tener a la selección clasificada.

¿Qué pasa si Francia pierde ante Paraguay en los 8vos de final del Mundial 2026?

Si Francia pierde ante Paraguay, el resultado indicará que la selección europea quedará eliminada del Mundial 2026 en la instancia de octavos de final. No habrá más qué decir y el sueño de los galos no tendrá mayor futuro frente a la posibilidad de que el equipo sudamericano se mantenga en carrera.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

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¿Dónde ver Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026?

Perú y Ecuador | DSports, DGO y Paramount Plus

Argentina | Flow Sports, DSports, DGO y Paramount Plus

Bolivia | Tigo Sports y Entel TV

Brasil | Disney Plus y CazéTV

Paraguay | GEN, Trece y POPU TV

Chile | Chilevisión, DSports, DGO y Paramount Plus

Colombia | DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount Plus

Venezuela | DSports, DGO e Inter

México | ViX

España | DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y La 2 Cat

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

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