La Inteligencia Artificial dio su veredicto tras analizar todas las posibilidades de Paraguay y Francia. Conoce cómo será el trámite del duelo y quién clasificará a 4tos de final del Mundial 2026.

Paraguay y Francia cierran con la jornada de hoy. En el marco de los octavos de final del Mundial 2026, los sudamericanos y europeos disputarán uno de los encuentros más importantes en esta instancia, así que existen distintos análisis de quién tendría mayor favoritismo para ganar. Es así que la Inteligencia Artificial también mostró su postura y evaluó las chances de cada una de las selecciones.

Teniendo en cuenta que Francia representa ser uno de los firmes candidatos al título del Mundial 2026 ya que colectiva e individualmente está por encima de muchos equipos y que Paraguay viene siendo una de las gratas revelaciones del campeonato luego de eliminar por penales a Alemania, la tecnología nos dio una mano para conocer cómo será el trámite de hoy y quién será el vencedor.

La Inteligencia Artificial reveló que Francia obtendrá un triunfo por 2-0 frente a Paraguay en el Estadio Filadelfia. En base a los argumentos anteriormente expuestos, entendemos que el equipo europeo será muy capaz de superar los obstáculos defensivos que seguramente los guaraníes mostrarán en el campo de juego. Es así que desde ahora mismo conocemos a la selección clasificada.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Francia ante Paraguay

La principal arma de Paraguay para igualar partidos contra rivales superiores es ensuciar el mediocampo: cortar el ritmo con faltas tácticas, disputar cada balón dividido e imponer intensidad. El problema de hoy es que Francia es físicamente superior. Con un mediocampo liderado por jugadores portentosos y de élite como Aurélien Tchouaméni o Adrien Rabiot , los europeos no se dejarán intimidar por el roce sudamericano y ganarán la gran mayoría de los duelos individuales.

para igualar partidos contra rivales superiores es ensuciar el mediocampo: cortar el ritmo con faltas tácticas, disputar cada balón dividido e imponer intensidad. El problema de hoy es que es físicamente superior. Con un mediocampo liderado por jugadores portentosos y de élite como o , los europeos no se dejarán intimidar por el roce sudamericano y ganarán la gran mayoría de los duelos individuales. Se espera que Paraguay estacione un ‘autobús’ defensivo muy cerca de su área, cerrando los carriles centrales y cediendo por completo la posesión del balón. Sin embargo, el desequilibrio de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé por las bandas es letal. No necesitan espacios a campo abierto para hacer daño ya que su capacidad de desborde en el uno contra uno obligará a los guaraníes a realizar coberturas dobles o triples, desordenando su férrea línea defensiva y abriendo huecos en el centro para las llegadas de Kylian Mbappé o los extremos que puedan sumarse al área rival.

estacione un ‘autobús’ defensivo muy cerca de su área, cerrando los carriles centrales y cediendo por completo la posesión del balón. Sin embargo, el desequilibrio de y por las bandas es letal. No necesitan espacios a campo abierto para hacer daño ya que su capacidad de desborde en el uno contra uno obligará a los guaraníes a realizar coberturas dobles o triples, desordenando su férrea línea defensiva y abriendo huecos en el centro para las llegadas de o los extremos que puedan sumarse al área rival. En conclusión, veremos un partido donde Francia monopolizará el balón y acorralará a Paraguay en su propio tercio del campo. La ‘Albirroja‘ demostrará un enorme corazón y disciplina defensiva, vendiendo cara su derrota, pero la abrumadora diferencia de jerarquía técnica, velocidad y potencia atlética le permitirá a los europeos derribar el muro sudamericano para sellar un lógico 2-0 y avanzar a los octavos de final.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026?

Perú y Ecuador | DSports, DGO y Paramount Plus

Argentina | Flow Sports, DSports, DGO y Paramount Plus

Bolivia | Tigo Sports y Entel TV

Brasil | Disney Plus y CazéTV

Paraguay | GEN, Trece y POPU TV

Chile | Chilevisión, DSports, DGO y Paramount Plus

Colombia | DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount Plus

Venezuela | DSports, DGO e Inter

México | ViX

España | DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y La 2 Cat

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

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