Dónde y en qué estadio se juega Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026

Paraguay y Francia miden fuerzas en el Estadio Filadelfia. Ahora podrás enterarte de más detalles sobre este recinto deportivo que albergará más 67 mil hinchas el día de hoy.

Paraguay y Francia dicen presente el día de hoy para cerrar con la jornada. En el marco de los octavos de final del Mundial 2026, ambas selecciones buscarán su clasificación a una siguiente ronda y el Estadio Filadelfia será testigo de un trámite que promete diversas emociones. El aspecto futbolístico ya fue analizado en la previa, así que ahora pondremos énfasis en detallar al recinto deportivo.

¡El escenario de una batalla épica! Todo lo que debes saber del Estadio Filadelfia para el Paraguay vs. Francia

El Mundial 2026 no da respiro y los octavos de final nos regalan un choque que promete sacar chispas. Hoy, en pleno 4 de julio y con todo el color del Día de la Independencia en Estados Unidos, Paraguay y Francia se miden a todo o nada buscando el ansiado boleto a los cuartos de final del campeonato.

Dicho esto, un partido de esta magnitud necesita un escenario a la altura. Hablamos del imponente Estadio Filadelfia, o internacionalmente conocido como Lincoln Financial Field, es una auténtica fortaleza de la costa este estadounidense que hoy será el epicentro del fútbol mundial. ¿Qué hace tan especial a este gigante de cemento y acero? En Bolavip te contamos todos los detalles.

Fuente: Getty Images.

La guarida de las Águilas: datos duros y capacidad del Estadio Filadelfia

Conocido por todos los fanáticos de la NFL como el Lincoln Financial Field (o simplemente “The Linc“), este recinto tuvo que cambiar temporalmente su nombre a Estadio Filadelfia para cumplir con las estrictas normativas comerciales de la FIFA durante la realización del Mundial 2026.

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Ubicación: Sur de Filadelfia, Pensilvania (a un costado del río Delaware y muy cerca de los recintos de los Phillies de la MLB y los 76ers de la NBA).

Sur de Filadelfia, Pensilvania (a un costado del río Delaware y muy cerca de los recintos de los Phillies de la MLB y los 76ers de la NBA). Capacidad: Alrededor de 69.000 almas vibrando en las gradas.

Alrededor de 69.000 almas vibrando en las gradas. Inauguración: Agosto de 2003 (reemplazando al viejo y demolido Veterans Stadium).

Agosto de 2003 (reemplazando al viejo y demolido Veterans Stadium). Dueños de casa: Es la fortaleza sagrada de los Philadelphia Eagles de la NFL y del equipo universitario Temple Owls .

Es la fortaleza sagrada de los de la y del equipo universitario . Superficie: Césped natural (Bermuda grass), un tapete perfecto y exigido por la FIFA para que la pelota ruede como billar en este cruce entre sudamericanos y europeos.

Historia del Estadio Filadelfia y el “recinto más verde” de todo el planeta

Si algo distingue a este recinto no es solo la pasión desbordante de la ciudad de Rocky Balboa, sino su compromiso absoluto con el medio ambiente. El Estadio Filadelfia es considerado uno de los recintos deportivos más ecológicos del mundo por varios razones bastante en particular y que son muy importantes.

Cuenta con más de 11.000 paneles solares y 14 turbinas eólicas integradas en su arquitectura, lo que le permite generar una enorme cantidad de energía limpia para su propio funcionamiento. Inaugurado con un partido amistoso de lujo entre el Manchester United y el FC Barcelona en el año 2003, el estadio nació respirando fútbol antes de dedicarse de lleno al fútbol americano.

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Relevancia mundialista en el Estadio Filadelfia: el peso del 4 de julio

Filadelfia es una de las ciudades más históricas de Estados Unidos ya que es el lugar donde se firmó la Declaración de Independencia. Por eso, la FIFA no eligió la fecha al azar. Asignarle el partido número 89 del torneo a esta ciudad, justo un 4 de julio de 2026, garantiza una atmósfera electrizante que hoy envolverá a Kylian Mbappé, a Julio Enciso y a todas las figuras que pisen el verde césped.

A lo largo de los distintos partidos durante la realización del Mundial 2026, esta sede albergó cinco intensos encuentros de fase de grupos, pero el de hoy marca su gran despedida por todo lo alto como su historia realmente lo amerita. ¡El que pierda hace las maletas, el que gane sigue soñando con la gloria eterna!

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