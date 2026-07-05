Sorpresa: En pleno Mundial, el padre de Erling Haaland lo ‘ofrece’ a otro gigante de Europa

El padre de Erling Haaland habló del futuro del delantero en pleno Mundial y lo pone en otro gigante de Europa.

Está jugando su primer Mundial y está en los puestos de goleadores del torneo y ahora Erling Haaland es tema en los medios por unas declaraciones que su padre Alfie Haaland habló sobre el futuro de su hijo.

“Cualquiera quiere jugar en el Real Madrid y ganar la Champions League. ¿Si me gustaría verlo en el Madrid? Quizá, quizá. Siempre hay una ocasión en el fútbol. En España hay clubes fantásticos y nunca se sabe“, expresó ante la consulta de DAZN por el futuro de su hijo.

“No quiero hablar mucho sobre las elecciones en otros clubes. Él está muy contento en el Manchester City. Tiene un contrato largo y estamos esperando a la nueva temporada“, dijo luego para enfriar la conversación.

No ha sido confirmado oficialmente pero hay versiones que apuntan a que en el contrato de Halaand hay una cláusula que permitiría una salida más fácil para jugar en el Real Madrid.

Haaland tiene contrato vigente con los ingleses pero otra de las vías que apuntan a que se de su traspaso es un intercambio entre el Real Madrid para traspasar al brasileño Vinicius Jr.

El próximo rival de Noruega en los cuartos del Mundial

Noruega logró la hazaña contra Brasil y ahora el conjunto escandinavo se enfrentará en los cuartos de final con el vencedor del cruce entre México e Inglaterra, partido que se disputa este domingo a las 18:00hs (Ciudad de México).

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