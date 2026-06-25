Qué pasa si Países Bajos gana, empate o pierde vs Túnez por el Mundial 2026

El Grupo F del Mundial arde. Kansas será la sede del encuentro entre Túnez y Países Bajos por la tercera jornada del certamen. Esto es lo que le ocurrirá al combinado europeo en caso tanto de sumar unidades como de quedarse sin ellas ante una de las selecciones que ya se encuentra eliminada de la vigente edición del torneo.

Países Bajos llega al encuentro después de empatar en el partido inaugural frente a Japón. También tras una goleada ante Suecia por marcador de 5-1 que les puso un pie y medio en la fase de dieciseisavos de final. Pensando en lo que viene por delante, este es el resultado ideal que buscarán los hombres de Ronald Koeman ante una selección de Túnez de Hervé Renard ya eliminada.

Países Bajos, con pie y medio en 16 avos del Mundial: GETTY

Decimos que Túnez ya se encuentra por fuera de la Copa del Mundo gracias al nuevo sistema de desempate de la FIFA. En este no se tiene en cuenta la diferencia de goles como primer factor diferencial en caso de igualdad de puntos. Solamente entra en juego el resultado frente a la selección con la cual se empata en cuanto a unidades se refiere. La derrota de los africanos ante Suecia en el primer partido y la que tuvieron ante Japón les sentenció.

¿Qué pasa si Países Bajos gana, empata o pierde hoy vs. Túnez?

Si Países Bajos gana hoy: Tendrá asegurado su lugar en la fase de dieciseisavos de final como puntero del grupo F siempre y cuando supere en tantos a una posible victoria de Japón ante Suecia. El empate a dos entre ambas selecciones durante el inicio de la zona hace que nuevamente el criterio de diferencia de goles sea vital.

Tendrá asegurado su lugar en la fase de dieciseisavos de final como puntero del grupo F siempre y cuando supere en tantos a una posible victoria de Japón ante Suecia. El empate a dos entre ambas selecciones durante el inicio de la zona hace que nuevamente el criterio de diferencia de goles sea vital. Si Países Bajos empata hoy : llegará a los 5 puntos en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Solamente un empate entre Suecia y Japón le podría llegar a garantizar su lugar como primero de grupo cuando termine la jornada.

: llegará a los 5 puntos en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Solamente un empate entre Suecia y Japón le podría llegar a garantizar su lugar como primero de grupo cuando termine la jornada. Si Países Bajos pierde hoy: quedará con 4 puntos de 9 posibles. También se encuentra asegurado que perderá el liderato del grupo cuando Japón y Suecia se enfrenten. Los asiáticos llegan al choque con las mismas unidades que el equipo de Ronald Koeman, mientras Suecia lo hará con 3 puntos. Sin importar el resultado que se dé, Países Bajos perdería el liderato en caso de no sumar unidades ante Túnez.

Posiciones Grupo F

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Fixture Grupo F

Datos claves