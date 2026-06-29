Cody Gakpo no abandonará el Mundial el fallecimiento de su hijo

Países Bajos se mide con Marruecos en la Copa del Mundo. No será un partido de dieciseisavos de final cualquiera, sino uno marcado por la tristeza en el combinado dirigido por Ronald Koeman. Cody Gakpo no abandonará el certamen tras una tragedia familiar donde la pérdida de su hijo ha marcado el devenir de las últimas horas en la Oranje.

“Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Le apoyamos en todo lo que podemos”, manifestaba la Federación de Países Bajos después de conocerse el fallecimiento prematuro del hijo del jugador del Liverpool mientras su pareja cursaba el quinto mes de embarazo. Tanto el futbolista como su esposa han agradecido todo el apoyo recibido en las últimas horas.

Gakpo de momento se quedará en la Copa del Mundo. Koeman confirmó que desde la Federación y la selección se le dio vía libre a cualquier decisión que quisiera tomar en un complicado momento a nivel familiar que llega en pleno partido de dieciseisavos de la Copa del Mundo. Estará ante Marruecos de momento.

“Fue una noticia muy triste la que recibimos. La que recibieron Cody, su esposa y su familia. Hicimos todo lo posible por apoyarlo. Aquí le dimos la libertad durante los primeros días de salir del hotel y estar con su familia. Creo que lo manejó muy bien. Nunca dijo: ‘Quiero volver’ o ‘Quiero estar con mi familia’. Tomó esa decisión por sí mismo y a su manera, y eso demuestra madurez”, palabras del experimentado entrenador a la espera del encuentro frente a los africanos.

Gakpo de momento seguirá con Países Bajos en el Mundial: GETTY

Hablamos de un activo de peso para Países Bajos. Cody Gakpo cuenta con el mejor promedio goleador de toda la convocatoria de Ronald Koeman con un total de 23 goles en 53 partidos disputados para el combinado nacional. Vive su segunda edición de la Copa del Mundo y con un registro que ya le lleva a 5 tantos oficiales en apenas 8 encuentros disputados.

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Koeman elogió a Marruecos

“Nuestra defensa deberá estar compacta, no dejar espacios entre líneas. Necesitamos tener la posesión de la pelota y mucha paciencia. Es necesario mejorar; si no ganamos, nos vamos a casa y eso aplica para el rival también”, dejaba caer igualmente el entrenador con pasado en conjuntos como el Fútbol Club Barcelona a la espera del primer gran partido de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Quedan 8 de los 10 africanos clasificados a la Copa del Mundo. Este momento representa la mejor participación de todo el continente si tenemos en cuenta tanto los puntos obtenidos como los equipos clasificados a la siguiente fase del certamen. A la espera de lo que ocurra en las últimas horas, África solamente ha perdido a Sudáfrica y Túnez de las 10 selecciones que llegaron a la primera edición del certamen con 48 equipos clasificados.

Datos claves

El futbolista Cody Gakpo decidió permanecer en el Mundial 2026 tras el fallecimiento de su hijo.

decidió permanecer en el Mundial 2026 tras el fallecimiento de su hijo. El entrenador Ronald Koeman confirmó que se le otorgó total libertad para tomar su decisión familiar.

confirmó que se le otorgó total libertad para tomar su decisión familiar. La selección de Países Bajos se enfrentará a Marruecos en la fase de dieciseisavos de final.