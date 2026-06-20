Memphis Depay no estará presente en el duelo entre Países Bajos vs. Suecia que se jugará en el Estadio Houston. Entérate de las razones de su ausencia en la siguiente nota.

Países Bajos y Suecia se enfrentan el día de hoy por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026. El Estadio Houston será testigo de uno de los partidos más interesantes de la jornada, aunque desde ahora mismo existe cierta incertidumbre por la llamativa ausencia de un Memphis Depay que tampoco estuvo desde el arranque en el estreno del equipo liderado técnicamente por Ronald Koeman.

¿Cuál es la situación de Memphis Depay? Resulta que no se trata de ninguna lesión de por medio ni tampoco de una dolencia física ya que simplemente estamos frente a una decisión netamente técnica de Ronald Koeman. El atacante de Países Bajos esperará por su oportunidad en el banco de los suplentes y probablemente ingrese en el segundo tiempo como una pieza de recambio.

Esta situación también se vivió en el debut de Países Bajos frente a Japón, el cual por cierto terminó igualado 2-2. Memphis Depay tampoco fue titular y lo más llamativo es que cuando entró a la cancha no pudo marcar la diferencia. Hoy la decisión pasa nuevamente por el comando técnico, así que delanteros como Cody Gakpo, Donyell Malen y Brian Brobbey serán los titulares ante Suecia.

Las alineaciones titulares de Países Bajos vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos | Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey. DT: Ronald Koeman.

Suecia | Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Yasin Ayari, Jesper Karlstrom, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren; Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026?

10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

11:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

12:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

13:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

07:00 | España

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¿Dónde ver Países Bajos vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026?

Argentina | DSports, TyC Sports, DGO, Paramount + y TyC Sports Play

Colombia | DSports, Win Sports, DGO, Paramount + y Win Sports Play

Chile | DSports, DGO y Paramount +

Perú | DSports, DGO, América GO y Paramount +

México | Canal 5, Azteca 7, TUDN, VIX Premium y Azteca Network

Paraguay | Unicanal

Uruguay | DSports, DGO y Paramount +

Ecuador | DSports, DGO y Paramount +

Venezuela | DSports, Televen, DGO, Paramount + y Televen Stream

Bolivia | Tigo Sports, Entel Gol, Tigo App y Entel App

España | La 1, DAZN, La 2 Cat y RTVE Play

Estados Unidos FOX, Telemundo, FOX ONE y Peacock

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