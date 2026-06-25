Madibo recibió 5 partidos tras la fractura de Kone, pero no entró en el top 3 de sanciones más duras de la FIFA en Mundiales

Desde FIFA confirman una sanción de 5 partidos para el jugador de Qatar. Madibo eso sí, se queda fuera de un top tres histórico.

La fractura involuntaria que sufrió Ismaël Koné a manos de Assim Madibo tiene sanción. El jugador de Qatar recibe un castigo por parte de la FIFA que se traduce en 5 partidos oficiales. A pesar de la gravedad del asunto, no es ni mucho menos ninguna de las 3 mayores sanciones que ha entregado el máximo ente del fútbol mundial en la historia de la Copa del Mundo de acuerdo con los reglamentos de la organización.

El top 3 empieza con el italiano Mauro Tassotti en el Mundial de Estados Unidos 1994. Todo ello en el encuentro frente a España durante las fases de eliminación directa y donde su codazo a Luis Enrique pasó a la historia grande de los Mundiales. Horas más tarde y después del encuentro, desde Zúrich se aplicó un castigo ejemplar.

Habría que esperar 20 años para volver a ver algo similar. En aquella ocasión, la FIFA castigaría a Luis Suárez durante el Mundial de Brasil 2014 gracias a su mordisco sobre Giorgio Chiellini con un total de 9 partidos de sanción de acuerdo con los archivos oficiales. El por entonces delantero del Liverpool se perdería lo que quedaba del certamen y tendría que cumplir con varias jornadas de castigo en eliminatorias y encuentros amistosos del máximo ente.

Pero ninguno de estos tuvo ni siquiera la mitad de los días de castigo que sufrió el jugador de Irak Samir Shaker. Todo ocurrió en el Mundial del año 1986 por escupir al árbitro colombiano Jesús Díaz. En aquel entonces, la FIFA lo sancionó con un año entero sin partidos oficiales en lo que al panorama de selecciones se refiere. Es por largo, el castigo más grande registrado en la historia de las Copas del Mundo según las estadísticas.

Luis Suárez en Brasil 2014, última gran sanción de FIFA en Mundiales: GETTY

Madibo ya se encontraba de baja para la última jornada, donde el equipo de Julen Lopetegui caería frente a Bosnia. Los de Oriente Medio se despiden de la fase de grupos del certamen con apenas 1 punto sobre 9. Su centrocampista terminará de cumplir la sanción en partidos amistosos bajo la normativa FIFA o en eliminatorias en el continente asiático.

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