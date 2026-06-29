¿Quién es el árbitro del partido de Brasil vs Japón por el Mundial 2026?

El árbitro que pita la llave de los 16avos del Mundial 2026 entre la Selección de Brasil y la Selección de Japón.

Este lunes 29 de junio de 2026 se juegan un partido histórico entre la Selección de Japón y la Selección de Brasil en el Mundial 2026. Ambos equipos llegan tras una fase irregular en la zona de grupos, pero sabiendo que este encuentro es al “mata-mata”. Además, ya saben quién será su árbitro.

¿Quién es el árbitro del partido de Brasil vs Japón?

La FIFA confirmó que el árbitro del partido entre Brasil y Japón será el juez italiano, Maurizio Mariani. El central italiano es muy reconocido por su gran trabajo en la Serie A y también es considerado un juez de élite para la UEFA, por eso está en el Mundial.

Mariani cuenta como árbitro FIFA desde 2019, pero llevó un proceso “lento” para llegar a las canchas, puesto que, primero estuvo en el VAR, donde se desarrolló varios años. El central también estuvo pitando en la Copa América de 2024, producto del convenio que hay entre UEFA y CONMEBOL.

Mariani pitará su tercer partido en el Mundial. (Foto: GettyImages)

Mariani pitará con este su tercer partido del Mundial 2026. El juez italiano ya estuvo previamente en la fase de grupos arbitrando el Uruguay vs Arabia Saudita, y el Colombia vs RD. Congo. También será la tercera vez que esté en un encuentro con un equipo CONMEBOL.

¿A qué hora juegan Brasil vs Japón y qué canal lo pasa?

El partido de Brasil contra Japón comenzará desde las 12H00 de este lunes, 29 de junio de 2026. El encuentro se podrá ver en Sudamérica por los siguientes canales:

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DSports, DGO y Paramount+.

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En síntesis: