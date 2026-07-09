Francia y Marruecos se enfrentan este jueves en uno de los duelos más electrizantes de cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección de Francia y la Selección de Marruecos darán el puntapié inicial a los cruces de cuartos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough, en Boston, donde lucharán por un lugar entre los cuatro mejores del planeta.

‘Les Bleus’ llega en un momento inmejorable. Los dirigidos por Didier Deschamps han confirmado su condición de candidatos al título tras superar con autoridad a Suecia en los dieciseisavos de final y posteriormente dejar en el camino a Paraguay en octavos. Liderados por Kylian Mbappé y con un plantel repleto de figuras, los galos buscarán dar un nuevo paso rumbo a la conquista de su tercera Copa del Mundo.

Enfrente estará un Marruecos que se ha transformado en una de las grandes revelaciones en Norteamérica. El conjunto africano eliminó a Países Bajos en una dramática definición por penales y luego dejó fuera a Canadá para instalarse entre los ocho mejores del torneo. Sin embargo, no todas son buenas noticias para los dirigidos por Walid Regragui, ya que no podrán contar con su goleador Ismael Saibari, quien quedó descartado por una molestia muscular.

Francia y Marruecos cara a cara por un boleto hacia semifinales (Getty Images).

A qué hora juegan Francia vs. Marruecos

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 14:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 15:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 16:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas.

España: 22:00 horas.

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Marruecos: TV y streaming

México: TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX.

TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX. Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Colombia: Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: GEN, El Trece y Unicanal

GEN, El Trece y Unicanal España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.