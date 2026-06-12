¿Quién es François Letexier, el árbitro que dirigirá el Ecuador vs. Costa de Marfil en el Mundial 2026?

A la Selección de Ecuador le cambiaron de árbitro a última hora para el debut contra Contra de Marfil ¿quién es Francois Letexier?

El inglés Michael Oliver presentó una lesión menor de última hora y no será el árbitro del partido de la Selección de Ecuador en el debut contra la Selección de Costa de Marfil. La FIFA designó rápidamente al francés Francois Letexier ¿quién es el árbitro y cómo está su historial?

A sus 36 años, lleva casi una década como árbitro internacional UEFA, y en su historial reciente están partidos de la Champions League como el Benfica vs. Real Madrid así como partidos de selecciones como la final entre España e Inglaterra porr la Eurocopa.

No ha habido polémicas destacadas salvo haber sido el árbitro del partido en el que Prestianni y Vinicius Jr. tuvieron ese altercado en dónde supuestamente el argentino habría hecho insultos racistas.

“Debido a una lesión menor, el árbitro Michael Oliver (Inglaterra) ha sido reemplazado por François Letexier (Francia). Se espera que Oliver esté disponible para futuras designaciones durante el torneo”, explicó la FIFA en un comunicado.

El francés estará acompañado por Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como árbitros asistentes, todos de la misma nacionalidad. Además, viene de dirigir la final de la UEFA Europa League entre el SC Freiburg y el Aston Villa, disputada el pasado 20 de mayo.

Francois Letexier – Final UEFA Conference League

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El once de Ecuador para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador ya tiene listo su once para jugar en la Copa del Mundo y sería el siguiente:

Galíndez

Alan Franco

William Pacho

Joel Ordóñez

Piero Hincapié

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda (Nilson Angulo)

Enner Valencia

En resumen

La FIFA cambió de árbitro a última hora para el debut de la Selección de Ecuador ante Costa de Marfil debido a una lesión menor del inglés Michael Oliver .

cambió de árbitro a última hora para el debut de la ante debido a una lesión menor del inglés . El colegiado francés François Letexier fue designado de urgencia para dirigir el compromiso inaugural del Grupo E.

fue designado de urgencia para dirigir el compromiso inaugural del Grupo E. Letexier, de 36 años, cuenta con un amplio recorrido en Europa y recientemente dirigió la final de la Eurocopa (España vs. Inglaterra) y la final de la UEFA Europa League.