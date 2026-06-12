Antonio Valencia pide a seleccionado de Ecuador para el Manchester United

Antonio Valencia está pendiente de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026 y entre sus declaraciones recomendó a uno de los convocados de Sebastián Beccacece para el Manchester United.
Me encantaría que Moisés Caicedo jugara en el United. Me gustaría verlo junto a Mainoo. Podrían formar una sociedad increíble en el mediocampo”, dijo Antonio Valencia.
No es la primera vez que Antonio Valencia quiere ver a Moisés Caicedo en la Premier League, de hecho antes de que fiche por el Brighton, Antonio Valencia lo recomendó a su ex club.
Los de Old Trafford se negaron a pagar los 4 millones que pedía Independiente del Valle y fue a parar al Brighton. Luego de eso, el Chelsea lo compró por 115 millones de euros.
Manchester United se inclinó por otros juveniles en ese entonces, sin embargo ninguno continuó en el equipo. Hoy Moisés Caicedo vale cerca de 150 millones de euros y está en planes del Real Madrid y PSG.
Los números de Moisés Caicedo en Chelsea en esta temporada
En toda la temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Su valor de mercado es de 110 millones según TransferMrkt; siendo el volante defensivo más caro del mundo.
Moisés Caicedo – Selección de Ecuador.
En resumen
- Antonio Valencia recomendó públicamente el fichaje de Moisés Caicedo para el Manchester United, asegurando que formaría una sociedad increíble en el mediocampo junto a Kobbie Mainoo.
- El ‘Toño’ recordó que la directiva de Old Trafford se negó en el pasado a pagar apenas 4 millones de dólares a Independiente del Valle por el jugador, que luego pasó al Brighton y posteriormente al Chelsea por 115 millones de euros.
- Consolidado como el volante defensivo más caro del mundo, ‘Niño Moi’ registra 5 goles en 42 partidos esta temporada con los ‘Blues’ y despierta el interés del Real Madrid y el PSG.