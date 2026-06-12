Antonio Valencia pide a seleccionado de Ecuador para el Manchester United

Antonio Valencia está pendiente de la Selección de Ecuador y confiesa querer ver a uno de los Mundialistas en el Manchester United.

Antonio Valencia está pendiente de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026 y entre sus declaraciones recomendó a uno de los convocados de Sebastián Beccacece para el Manchester United.

Me encantaría que Moisés Caicedo jugara en el United. Me gustaría verlo junto a Mainoo. Podrían formar una sociedad increíble en el mediocampo”, dijo Antonio Valencia.

No es la primera vez que Antonio Valencia quiere ver a Moisés Caicedo en la Premier League, de hecho antes de que fiche por el Brighton, Antonio Valencia lo recomendó a su ex club.

Los de Old Trafford se negaron a pagar los 4 millones que pedía Independiente del Valle y fue a parar al Brighton. Luego de eso, el Chelsea lo compró por 115 millones de euros.

Manchester United se inclinó por otros juveniles en ese entonces, sin embargo ninguno continuó en el equipo. Hoy Moisés Caicedo vale cerca de 150 millones de euros y está en planes del Real Madrid y PSG.

Los números de Moisés Caicedo en Chelsea en esta temporada

En toda la temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Su valor de mercado es de 110 millones según TransferMrkt; siendo el volante defensivo más caro del mundo.

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Moisés Caicedo – Selección de Ecuador.

En resumen