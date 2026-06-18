Canadá vs. Qatar en vivo y online por el Mundial 2026: minuto a minuto

El equipo anfitrión y el seleccionado asiático buscan un triunfo que les permita ubicarse en la primera posición del Grupo B.

Las selecciones de Canadá y Qatar hacen su segunda presentación en el Mundial 2026 después de ambas haber empatado en sus respectivos estrenos. El encuentro se disputa en el Estadio BC Place de Vancouver desde las 19.00 (hora de Argentina) y puede verse por DSports y DGO. Además, Cristian Garay será el árbitro y Juan Lara el principal responsable del VAR.

El seleccionado anfitrión igualó 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en su presentación; mientras que los cataríes igualaron con el mismo marcador ante Suiza. Ambos habían comenzado perdiendo sus encuentros.

Minuto a minuto de Canadá vs. Qatar

Formación confirmada en Canadá

El equipo que conduce Jesse Marsch salta a la cancha con Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismael Kone; Cyle Larin, Jonathan David y Ali Ahmed.

Formación confirmada en Qatar

Los dirigidos por Julen Lopetegui alinean con Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Issa Laye, Jassem Gaber, Ayoub Aloui, Homam Ahmed, Boualem Khoukhi; Assim Madibo, Edmilson Junior; Akram Afif y Yusuf Abdurisag.