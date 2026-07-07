Leyenda de Colombia lanzó dura crítica a Moisés Caicedo tras eliminación de Ecuador en el Mundial

Desde uno de los referentes de Colombia vuelven a criticar a Moisés Caicedo tras la eliminación de Ecuador en el Mundial.

Haciendo leña del árbol caído, uno de los referentes de la Selección de Colombia aprovechó la eliminación de Ecuador del Mundial 2026 para lanzar críticas a uno de sus referentes. Moisés Caicedo volvió a recibir cuestionamientos de Tino Asprilla.

“Lo dije, es normalito el tiempo me dio la razón el mejor jugador de Ecuador que debe encaminar a su selección camina en la cancha, muchos en Ecuador me tiraron pero ahí está“, dijo Asprilla en la cadena internacional ESPN.

Antes del Mundial el histórico ‘cafetero’ se hizo viral por decirle a Moisés Caicedo “un jugador normalito que ni de cerca vale 200 millones”, en medio de los títulos que había ganado con el Chelsea y los rumores de traspaso.

Moisés Caicedo fue uno de los jugadores que más expectativa generaba para la ‘Tri’ en este Mundial pero al igual que otros referentes, desentonó en lo físico y deportivo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.

Moisés Caicedo – Selección de Ecuador. Foto: Getty.