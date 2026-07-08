¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras ser eliminado del Mundial?

La Selección de Colombia cayó eliminada del Mundial 2026 y ahora tendrá vacaciones antes de volver a jugar un partido este año.

La Selección de Colombia se despidió del Mundial 2026 en octavos de final contra Suiza por penales, ahora el plantel se irá de vacaciones y recién volverá a tener actividad sobre el cierre del año. Los ‘cafeteros’ volverán a juntarse en septiembre 2026.

La fecha FIFA de septiembre, octubre y noviembre serán los siguientes partidos de la Selección de Colombia Lo que resta definir es quién será el rival y también quién estará sentado en el banquillo de entrenador.

Las alternativas que suenan son los combinados nacionales que la Federación Colombiana analizó antes del Mundial, estos serían: Australia, Nigeria, Nueva Zelanda e Italia.

El calendario de amistosos no ha sido revelado por la FIFA, así mismo lo que sí está confirmado es que en el 2027 habrá el inicio de las Eliminatorias CONMEBOL.

Las estadísticas de Nestor Lorenzo en la Selección de Colombia

En su ciclo al frente de la Selección Colombia de Fútbol, Néstor Lorenzo alcanzó los 51 partidos oficiales con un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas (cerca del 70% de rendimiento).

Suiza eliminó a Colombia en los octavos de final del Mundial.

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En resumen