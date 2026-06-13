Quién es Johny Placide: perfil, edad, dónde juega y familia del arquero de Haití en el Mundial 2026

Johny Placide debuta con Haití en el Mundial 2026 frente a Escocia en el Estadio Boston. Es uno de los referentes, así que conozcamos un poco más sobre su historia y presente en el fútbol.

A los 38 años, Johny Placide llega al gran momento de su carrera como capitán de Haití en el regreso de su selección a una Copa del Mundo, justo mientras se cierra su ciclo en el SC Bastia. Es una de las caras fuertes de Haití rumbo al Mundial 2026. El arquero no solo aporta experiencia: también llega como capitán de un plantel que devolvió al país a la máxima cita después de 52 años.

Mientras Haití vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974, Johny Placide atraviesa el final de su etapa en el SC Bastia, club con el que sostuvo una larga continuidad en Francia y del que se despidió tras cinco temporadas. Se trata de un arquero de reflejos rápidos, sereno en los momentos de presión y con una continuidad que lo convirtió en titular indiscutido tanto en su club como en la selección haitiana.

Fuente: Getty Images.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es, cuántos años tiene y cómo fueron los inicios de Johny Placide?

Fecha de nacimiento : 29 de enero de 1988.

29 de enero de 1988. Edad actual: 38 años.

38 años. Posición: arquero.

arquero. Altura: 1,81 m.

1,81 m. Pie hábil: derecho.

derecho. Nacionalidad: haitiana y francesa.

haitiana y francesa. Lugar de nacimiento: el SC Bastia lo ubica en Port-au-Prince, mientras que Transfermarkt lo registra en Montfermeil, Francia.

Johny Placide comenzó su carrera profesional en el Racing Club Haïtien y luego siguió su recorrido en Francia. En esa etapa pasó por Le Havre AC, Stade de Reims y EA Guingamp antes de llegar a Bastia. Esa trayectoria explica buena parte de su perfil: un arquero con raíces haitianas, formación competitiva entre dos países y una carrera construida con continuidad más que con estridencias.

Estadísticas y presente en Johny Placide en SC Bastia

Ligue 2 2025: 25 partidos, 25 titularidades, 2250 minutos, 8 vallas invictas, 29 goles recibidos, 2 amarillas y 0 rojas.

25 partidos, 25 titularidades, 2250 minutos, 8 vallas invictas, 29 goles recibidos, 2 amarillas y 0 rojas. Ligue 2 2024: 34 partidos y 12 vallas invictas.

34 partidos y 12 vallas invictas. Ligue 2 2023: 32 partidos y 12 vallas invictas.

32 partidos y 12 vallas invictas. Ligue 2 2022: 33 partidos y 11 vallas invictas.

33 partidos y 11 vallas invictas. Ligue 2 2021: 16 partidos y 7 vallas invictas.

16 partidos y 7 vallas invictas. Ciclo en el club: en mayo de 2026 comunicó su salida tras cinco temporadas y 145 partidos con la camiseta del SC Bastia.

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El SC Bastia lo describe como un arquero de reflejos rápidos, calma y concentración, una síntesis que encaja con sus números recientes. Entre 2021 y 2025 sostuvo una regularidad muy marcada en la Ligue 2, siempre con presencia fuerte en el arco y varias campañas por encima de las diez vallas invictas.

La ficha institucional del Bastia lo asocia a la entidad desde 2020, mientras que Transfermarkt fija su llegada el 1 de julio de 2021. Más allá de esa diferencia de registro, lo concreto es que su ciclo ya quedó marcado como uno de los más estables de su carrera y cerró con una despedida pública antes del Mundial 2026.

Fuente: Getty Images.

El camino de Johny Placide con la Selección de Haití

Capitán de la selección: sí, es una de las referencias absolutas del plantel.

sí, es una de las referencias absolutas del plantel. En la Copa Oro de la Concacaf 2025: 3 partidos, 3 titularidades, 270 minutos y 4 goles recibidos.

3 partidos, 3 titularidades, 270 minutos y 4 goles recibidos. En las Eliminatorias de la Concacaf 2024: 4 partidos, 4 titularidades, 360 minutos, 1 valla invicta y 7 goles recibidos.

4 partidos, 4 titularidades, 360 minutos, 1 valla invicta y 7 goles recibidos. En las Eliminatorias de la Concacaf 2021: 3 partidos, 3 titularidades, 270 minutos y 3 vallas invictas.

3 partidos, 3 titularidades, 270 minutos y 3 vallas invictas. Presencia en la selección: distintas coberturas lo ubican en Haití desde 2011.

distintas coberturas lo ubican en Haití desde 2011. Clasificación al Mundial 2026: Haití terminó primero del Grupo C de la tercera ronda de la eliminatoria de la Concacaf, por delante de Costa Rica y Honduras.

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Johny Placide llega al Mundial 2026 como arquero titular y capitán de su selección que rompió una espera histórica y devolvió a Haití a la Copa del Mundo por primera vez desde 1974. Su recorrido internacional reciente sostiene esa continuidad. En los torneos y eliminatorias que aparecen en sus registros más cercanos, siempre fue titular. Esa presencia sostenida terminó de consolidarlo como una pieza de jerarquía dentro de un plantel que buscará competir con orden y personalidad en la cita de 2026.

¿Qué rol tendrá como capitán de Haití en el Mundial 2026?

Johny Placide llegará al Mundial 2026 como arquero de experiencia, líder de vestuario y titular indiscutido de la Selección de Haití. En una selección que vuelve a esta escena después de 52 años, su presencia pesa por lo futbolístico y también por lo simbólico. Su rol apunta a sostener al equipo desde la seguridad bajo los tres palos.

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La continuidad reciente en el arco, su presencia constante en competencias internacionales y ese perfil de guardameta sereno, concentrado y de reflejos rápidos lo convierten en un gran valor agregado para un plantel que necesitará orden en los momentos más exigentes. Además, hay una imagen muy fuerte alrededor de su presente: afrontará el Mundial 2026 como capitán de Haití mientras se cierra su etapa en el SC Bastia. Esa mezcla de cierre y desafío grande lo pone frente a uno de los capítulos más importantes de toda su carrera.

Cotización, contrato y situación de mercado de Johny Placide

Valor de mercado: 150 mil euros.

150 mil euros. Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2026 con el SC Bastia.

hasta el 30 de junio de 2026 con el SC Bastia. Última renovación: 9 de junio de 2025.

9 de junio de 2025. Situación actual: el 13 de mayo de 2026 anunció que dejará el club al finalizar su vínculo.

Su situación contractual ya está definida. Su salida del Bastia fue comunicada antes del cierre contractual, por lo que el Mundial 2026 también aparece como una vitrina importante en medio del final de su ciclo en el fútbol corso.

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Vida personal: familia, pareja e intimidad de Johny Placide

Johny Placide mantiene su vida privada fuera de la exposición pública, sin información confirmada sobre pareja o hijos. Su perfil público, al menos en esta etapa, está mucho más ligado a su carrera como arquero que a una presencia mediática fuera de la cancha. Lo que sí aparece con claridad es otra cosa: su figura quedó asociada al liderazgo en Haití, a su larga continuidad en el SC Bastia y a una despedida reciente que coincidió con el momento más importante de su selección en varias décadas.

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