Dónde ver EN VIVO Australia vs. Turquía por el Grupo D del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Australia y Turquía miden fuerzas en el Estadio BC Place Vancouver. Será el partido que cierre la jornada sabatina del Mundial 2026 y a continuación conoce los detalles.

Australia y Turquía se enfrentan esta noche en el marco de la fecha 1 del Grupo del Mundial 2026. En el último encuentro de la jornada sabatina, el Estadio BC Place Vancouver será el escenario de un trámite que en la previa parece ser bastante parejo, así que ahora podrás conocer todos los detalles de cómo seguir la transmisión oficial y de los horarios respectivos alrededor del planeta.

En cuanto a cómo llegan las selecciones al encuentro de hoy en el Estadio BC Place Vancouver, es importante tener en cuenta que tanto Australia como Turquía debutan en el Mundial 2026 y la victoria es el resultado que necesitan para acomodarse bien en la tabla de posiciones. Recordemos que Estados Unidos ya venció 4-1 a Paraguay, así que esta primera fecha podría ser clave para ellos.

¿A qué hora juegan Australia vs. Turquía por el Grupo D del Mundial 2026?

21:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

22:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

23:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

00:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela

01:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (14/07)

06:00 | España (14/07)

¿Dónde ver Australia vs. Turquía por el Grupo D del Mundial 2026?

Sudamérica | Dsports, DGO, Paramount+, DAZN y DirecTV 4K

Argentina | TyC Sports, TyC Sports Play, Amazon Prime Video y Claro 4K

Chile | ChileVisión, ChileVisión Web y ChileVisión 4K

Colombia | Win Sports y Win Play

Paraguay | GEN y Canal Trece

Bolivia | Entel TV Smart y Entel Gol

México | Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Estados Unidos | Fox, Peacock, Fox One, Telemundo, Fox Sports 4K, Fubo Sports y Fox 4K

Centroamérica | Tigo Sports y Tigo Sports App

España | DAZN y DAZN Mundial

Posibles alineaciones de Australia vs. Turquía por el Grupo D del Mundial 2026

Australia | Mathew Ryan; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Jackson Irvine, Aiden O’Neill; Mathew Leckie y Mohamed Toure. DT: Tony Popović.

Turquía | Uğurcan Çakır; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmalı; Hakan Calhanoglu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Orkun Kökçü; Baris Yilmaz y Deniz Gul. DT: Vincenzo Montella.

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