Mientras Dibu Martínez se rompió un dedo antes del Mundial 2026, 2 arqueros ya entrenan con Colombia

Conoce qué arqueros ya entrenan con la Selección Colombia para el Mundial 2026, mientras Argentina sufre por la lesión del Dibu Martínez.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está cada vez más cerca y hay novedades muy importantes en dos selecciones sudamericanas. Mientras que Emiliano ‘Dibu’ Martínez reveló que se rompió un dedo antes de la próxima Copa del Mundo, dos arqueros ya entrenan en el campamento de la Selección Colombia.

¡A los hechos! Aston Villa venció 3-0 al SC Friburgo en la final de la Europa League y con la medalla colgada apareció la confesión de ‘Dibu’ Martínez que consternó a toda la Selección Argentina a menos de un mes del debut ante Argelia (martes 16 de junio a las 22:00 ET) en el Mundial 2026.

“La primera vez que veo aficionados del Aston Villa con no sé 20.000 personas en la entrada en calor, toda mi familia abajo, mi mujer y mi padre allá. La verdad es un orgullo, sigo creciendo partido a partido. Hoy (20 de mayo) me rompí el dedo en la entrada en calor y para mí no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo”, confesó Emiliano Martínez.

Dos realidades antes del Mundial: Dibu lesionado y Colombia ya con 2 arqueros

Dibu Martínez Camilo Varas y Álvaro Montero. (Foto: Getty Images)

Justo el mismo día en el que Emiliano ‘Dibu’ Martínez confirmó que se rompió un dedo de la mano derecha, la Selección Colombia presumió por medio de su cuenta oficial en X que los arqueros Camilo Vargas y Álvaro Montero ya entrenan en el campamento que organizó la ‘Tricolor’ en Medellín hasta el 25 de mayo como preparación para el Mundial 2026.

Dibu Martínez respondió si su lesión es para preocuparse de cara al Mundial 2026

“Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar y estoy orgulloso de defender al Aston Villa”, afirmó ‘Dibu’ Martínez cuando le preguntaron si su lesión era para preocuparse en vísperas de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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