El técnico de Portugal advierte a Colombia sobre el peligro de debutar con Uzbekistán en el Mundial 2026

Roberto Martínez ya palpita una de las zonas de grupos más curiosas de la Copa del Mundo. El entrenador de Portugal entregó la lista de convocados para medirse con selecciones como Colombia, Uzbekistán o Congo. Señala, en cuanto a los intereses del equipo de Néstor Lorenzo se refiere, que el debutante de los asiáticos se encuentra cargado de peligro. Los precedentes de su propia experiencia le ayudan al llegar a dicha reflexión.

“Los equipos que llegan al Mundial por primera vez tienen un factor que no se puede medir, no se puede controlar. Esa ilusión, el sueño de los jugadores de llegar, ya nos pasó en mi experiencia con Bélgica en 2018 cuando jugamos contra Panamá y por 60 minutos fue uno de los partidos más difíciles que tuvimos de los siete que jugamos”, comentaba el entrenador de Portugal en una rueda de prensa marcada por las consultas sobre los rivales de los lusos.

Colombia debutará el 17 de junio frente a los asiáticos en la Ciudad de México. Un encuentro donde el equipo de Néstor Lorenzo volverá a los partidos del máximo torneo de la FIFA tras 8 años de ausencia. Se medirá ante una selección desconocida en el panorama general y donde solamente nombres como Abdukodir Khusanov o Eldor Shomurodov son reconocibles desde la previa. Para Martínez esa inexperiencia es un arma de doble filo.

El entrenador de Portugal también habló sobre el partido de la tercera fecha. Será ahí cuando la selección europea y Colombia se midan en la ciudad de Miami. Puede tratarse de un partido donde la primera plaza del grupo se encuentre en juego. Y por ende el camino que ambas selecciones tendrán que recorrer para intentar llegar lo más lejos posible. Roberto Martínez deja en claro que no es el choque más definitivo de los primeros tres que tendrán sus hombres.

Uzbekistán, un peligro para Colombia en el Mundial según Martínez: GETTY

“No estoy de acuerdo que el partido de Colombia sea el más importante, creo que en un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias a nivel de hacerte favorito. Nuestro partido más importante ahora en el Mundial es el primero, tiene sus condiciones, es un estadio cerrado en el que ya entrenamos en marzo”, finalizaba en una rueda de prensa marcada por las consultas sobre los rivales que tendrá a corto plazo.

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Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial

El delantero del Al-Nassr hace historia. Se convertirá en uno de los pocos elegidos en disputar seis Copas del Mundo consecutivas. Portugal entregó una lista de convocados con 27 nombres y habrá que ver quién será el descarte para llegar a 26 apellidos. Recordemos que el combinado luso tiene como mejor participación en el certamen las semifinales del año 2006. Cristiano Ronaldo está ante su última chance de levantar el único trofeo que le queda por tocar con sus manos.

Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho, Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo, Rúben Neves, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Samú Costa, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos, los elegidos por Martínez para buscar la primera estrella.

Datos claves

El entrenador Roberto Martínez definió a Uzbekistán como un rival peligroso para Colombia.

definió a Uzbekistán como un rival peligroso para Colombia. La selección de Colombia debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán en México.

frente a Uzbekistán en México. El delantero Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial consecutivo tras la convocatoria oficial.