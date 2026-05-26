Con Sebastián Villa y Jhon Durán, el 11 de 140 millones de euros que se quedó fuera de la convocatoria de Néstor Lorenzo

Colombia hizo oficial su lista de convocados para el Mundial. Sebastián Villa y Jhon Durán se quedan por fuera de los planes de Néstor Lorenzo.

Colombia ya tiene sus 26 elegidos para la Copa del Mundo. En una conferencia de prensa marcada por preguntas alrededor de su futuro, Néstor Lorenzo confirmó a todos sus elegidos para una edición sin precedentes en el equipo cafetero. Hay muchas ausencias de peso y hasta un 11 que se podría armar con un valor de 140 millones de euros en Transfermarkt. Sebastián Villa y Jhon Durán, a la cabeza.

Empecemos por el portero de Cruz Azul, Kevin Mier. Transfermarkt le entrega un valor de 6 millones de euros y no hará parte de la convocatoria tras las decisiones de Néstor Lorenzo. En defensa surgen nombres como Álvaro Angulo de Pumas (2.8 millones), Juan Cabal de la Juventus (9 millones), Carlos Cuesta de Vasco da Gama (7 millones) o Jhohan Romaña de San Lorenzo de Almagro (6 millones). El entrenador argentino apostó sobre todo en esta línea por nombres con presencia en el viejo continente. Yerson Mosquera de Wolverhampton también quedó fuera, pese a tener un valor total de 12 millones de euros.

En el centro del campo también hay auténticas joyas. Nelson Deossa del Real Betis se queda por fuera a pesar de su valor de 9 millones de euros. Wilmar Barrios desde el Zenit, con 7 millones, conformaría la medular de nuestro equipo de descartes. Por bandas es imposible omitir a Yaser Asprilla, que en el Galatasaray tiene un valor de mercado cercano a los 14 millones de euros. Sebastián Villa desde Independiente Rivadavia, con 6 millones de euros de valoración, completa la medular.

En la delantera podríamos ver a Rafael Santos Borré o Jhon Durán. El exatacante del Aston Villa es quien mayor cotización en el mercado tiene, con una valoración de 25 millones de euros según Transfermarkt. Le acompaña el atacante de Internacional de Porto Alegre, con una valoración de 9 millones de euros. Entre todos los nombrados hasta aquí se suma un 11 de 138 millones de euros.

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También se queda por fuera Johan Carbonero (Internacional de Porto Alegre), con un coste en el portal de transferencias europeo cercano a los 4 millones. Son los descartes de Néstor Lorenzo en una lista de convocados donde Colombia ya tiene todo confirmado de cara a lo que viene por delante. Los primeros pasos serán Uzbekistán, Congo y Portugal hasta finales del mes de junio.

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La convocatoria de Colombia para El Mundial

Camilo Vargas

Álvaro Montero

David Ospina

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Yerry Mina

Willer Ditta

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Johan Mojica

Deiver Machado

Richard Ríos

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Jhon Arias

Jorge Carrascal

Juan Fernando Quintero

James Rodríguez

Jaminton Campaz

Juan Camilo Hernández

Luis Díaz

Luis Javier Suárez

Carlos Gómez

Jhon Córdoba

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