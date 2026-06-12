¿Se puede cambiar al arquero justo antes de la tanda de penales en el Mundial? El reglamento FIFA explicado

La FIFA es explícita respecto a la posibilidad de cambiar el arquero antes del inicio de una definición a penales.

En el fútbol mundial, las tandas de penales son momentos cruciales donde el desempeño del arquero puede ser determinante. Una pregunta frecuente entre aficionados y analistas es si existe la posibilidad de cambiar al portero en el último instante antes de los doce pasos. La respuesta es clara y está regulada por FIFA e IFAB (International Football Association Board): sí es posible, pero con condiciones específicas que deben cumplirse.

¿Cuándo se puede cambiar al arquero antes de los penales?

Se permite cambiar de portero justo antes de que pite el final del partido para la tanda (si quedan cambios), pero una vez el árbitro pita el final, el portero que termina el partido es el que debe atajar. Esta regulación es fundamental: la sustitución debe realizarse antes de que el árbitro decida iniciar oficialmente la serie de penales.

El punto clave está en el momento exacto. El guardameta que no se encuentre en condiciones de continuar antes de la tanda o durante la misma podrá ser reemplazado por un jugador o suplente excluido para igualar el número de jugadores, pero el guardameta reemplazado ya no podrá participar en la tanda ni podrá ejecutar lanzamiento alguno. Esto significa que el cambio debe ocurrir antes de que comience oficialmente la tanda definitoria.

SALVADOR, BRAZIL – JULY 05: Tim Krul of the Netherlands celebrates with Jasper Cillessen after the 2014 FIFA World Cup Brazil Quarter Final match between Netherlands and Costa Rica at Arena Fonte Nova on July 5, 2014 in Salvador, Brazil. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Los cambios de arquero en la historia mundialista

El fútbol ha presenciado cambios estratégicos de arqueros que marcaron hitos históricos. Sergio Goycochea fue el héroe inesperado del Mundial 1990 tras la lesión de Pumpido. Sus atajadas en penales contra Yugoslavia e Italia marcaron un hito eterno en la trayectoria de Argentina.

Goycochea detuvo cuatro penales en definiciones oficiales, sin contar los intentos que los rivales desviaron. Este registro lo posicionó durante décadas como uno de los máximos referentes históricos en este tipo de resoluciones. Este caso ejemplifica cómo una sustitución en el momento preciso puede cambiar el destino de una selección en un torneo mundial.

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Cambios tácticos versus cambios por lesión

El reglamento diferencia entre cambios realizados por motivos estratégicos y aquellos motivados por lesiones o incapacidades físicas. Si te lesionas durante la tanda y tu equipo no ha usado todos los cambios, puedes ser sustituido. Si no quedan cambios, no se permite, salvo que el reglamento específico de la competición diga lo contrario.

Para los cambios tácticos, la condición es elemental: debe haber cambios disponibles en la cuota permitida del partido. En competiciones oficiales modernas,cada equipo podrá hacer hasta 5 cambios en un mismo partido y uno más si se llegara a tiempos extras. Si el entrenador ha utilizado todos sus cambios antes de que finalice el tiempo regular, no podrá hacer una sustitución de arquero con fines tácticos.

El reglamento específico de la IFAB para tandas de penales

La IFAB, máxima autoridad en las reglas del fútbol, estableció normas claras respecto a las sustituciones en definiciones por penales.Estarán autorizados a participar en la tanda de penales todos los jugadores y suplentes, a excepción de los jugadores expulsados o lesionados al término del partido o del tiempo suplementario.

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Un aspecto relevante del reglamento indica quecualquiera de los jugadores autorizados para participar en la tanda de penales podrá intercambiar su puesto con el guardameta. Esto abre una posibilidad adicional: no solo un portero suplente puede entrar a jugar, sino que cualquier jugador de campo podría ocupar la posición de arquero, aunque esta práctica es extremadamente rara en competiciones de máximo nivel.

El caso de expulsión del portero en tandas de penales

Existe una particularidad reglamentaria importante:si fuera el portero quien vea la roja, este deberá ser sustituido por un jugador autorizado para participar en la tanda. Y a excepción del guardameta, no se podrá sustituir a ningún futbolista que no esté en condiciones de continuar. Esto garantiza que siempre haya un portero disponible para defender el arco durante la serie de penales, independientemente de lo que suceda.

Limitaciones temporales: una vez pitada la tanda, no hay cambios

La regla más tajante establece que una vez que el árbitro pita el inicio oficial de la tanda de penales, ningún cambio de portero es permitido, salvo en situaciones excepcionales de lesión grave durante la serie. El portero que está en el arco cuando comienza la definición debe cumplir su rol para ambos equipos durante el resto de la tanda, a menos que sea expulsado o se lesione gravemente.

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Para los entrenadores, esto significa que la decisión de mantener o cambiar al arquero debe tomarse durante los últimos momentos del tiempo suplementario, antes de que el árbitro pite el inicio de la serie de penales. Es un margen de tiempo reducido pero suficiente para cambios estratégicos calculados.

Conclusión: la ventana táctica de los penales

En resumen, sí se puede cambiar al arquero antes de los penales en un Mundial, pero únicamente si: existen cambios disponibles en la cuota permitida, la sustitución se realiza antes de que el árbitro pite oficialmente el inicio de la tanda, y se sigue el protocolo formal de comunicación con los árbitros. Una vez iniciada la serie de penales, el cambio solo es posible en casos de lesión grave o expulsión del portero. Esta regulación mantiene el equilibrio competitivo y asegura que las decisiones tácticas se tomen dentro de los márgenes permitidos por el fútbol profesional.