Si México gana ante Inglaterra: dónde y contra quién juega en 4tos de final del Mundial 2026

México se juega la vida ante Inglaterra. Conoce a detalle cuál sería su próximo destino en el Mundial 2026 en el caso de que ganen el día de hoy.

México tiene una gran oportunidad de oro esta noche cuando enfrente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. En el marco de los octavos de final del Mundial 2026, la selección local contará con el apoyo de sus aficionados en cada una de las tribunas y claramente el objetivo es conseguir la victoria. En base a ello es que a continuación descifraremos el posible siguiente escalón de los aztecas.

Si México derrota el día de hoy a Inglaterra, ya sea en el tiempo regular o en una hipotética definición por penales, clasificará a los cuartos de final del Mundial 2026. El rival de turno será Noruega, una de las selecciones revelaciones de la competencia y más aún cuando hace unas horas fue capaz de vencer 2-1 a un Brasil que junto a Neymar Jr. se despidió del sueño del hexacampeonato.

En cuanto al recinto deportivo y la fecha programada para esta llave de cuartos de final del Mundial 2026, desde FIFA tienen estipulado que se disputará el próximo sábado 11 de julio en el Estadio Miami a las 15:00 hora local. Dicho todo esto, solo queda ver lo más importante: conocer al vencedor del duelo de hoy entre México vs. Inglaterra para determinar quien se medirá ante Noruega.

Alineaciones confirmadas de México vs. Inglaterra por los 8vos de final del Mundial 2026

México | Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra | Jordan Pickford; Ezri Konsa, Jarell Quansah, Marc Guéhi; Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

¿A qué hora juegan México vs. Inglaterra por los 8vos de final del Mundial 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (06/07)

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¿Dónde ver México vs. Inglaterra por los 8vos de final del Mundial 2026?

Argentina | Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Disney+, MiTelefe y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports y Entel TV

Brasil | Disney+ y CazéTV

Chile | Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+

Colombia | DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO y Paramount+

México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX México

Paraguay | GEN, Trece y Unicanal

Perú | DSports, DGO y Paramount+

España | DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+

Uruguay | DSports, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV y Paramount+

Estados Unidos | FOX Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Universo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

Venezuela | DSports, DGO e Inter

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